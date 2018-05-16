CHP’li kadınlardan ’bir motif de sen ör’ hareketi

Çalışma kapsamında kadınlar bir araya gelerek motifler örüp, ardından ördükleri motifleri birleştirerek battaniye ve diz örtüsüne dönüştürüyor.

CHP Türkiye genelinde 24 Haziran seçimlerine yönelik farklı çalışmalara imza atıyor. CHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı da seçmen ile buluşmada farkındalık oluşturuyor. Çalışma kapsamında kadınlar bir araya gelerek motifler örüp, ardından ördükleri motifleri birleştirerek battaniye ve diz örtüsüne dönüştürüyor. Ortaya çıkan ürünler ihtiyacı olan kişilere hediye ediliyor.

CHP’li kadınlar ’bir motif de sen ör’ çalışmasının ilkini Tulumtaş Mahallesi’nde, ikincisini de Atatürk Sahil Parkı’nda gerçekleştirdi. Kadınlar motiflerini örerken bir yandan da Türkiye gündemini konuştu.