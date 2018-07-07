CHP’li milletvekili dördüncü denemede yemin edebildi

27. Dönem parlamentosu, milletvekillerinin ant içme töreni için saat 14.00’da toplandı. TBMM Genel Kurulu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumu nedeniyle ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı. Yemin etmek için kürsüye çıkan CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal’ın yemin metnini eksik okuması üzerine, geçici Meclis Başkanı Yılmaz, Ünsal’ı tekrar okuması yönünde uyardı. Sonraki iki denemesinde de tam olarak yemin edemeyen Yılmaz’ın göz rahatsızlığı olduğunu belirtmesi üzerine yardımına diğer CHP’li vekiller koştu. Yılmaz, CHP’li milletvekillerince kendisine ulaştırılan ve büyük harflerle yazılı olan metni okuyarak yemin etti. Salonda bulunan bazı milletvekilleri, dördüncü denemede yemin edebilen Yılmaz’ı alkışladı.