CHP'li Tekin Bingöl'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Tekin Bingöl'ün annesi Muteber Bingöl kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

CHP Ankara Milletvekili ve PM üyesi Tekin Bingöl'ün annesi Muteber Bingöl Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip yapılan cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Grup Başkan Vekilleri Özgür Özel, Engin Altay, Genel Sekreter Akif Hamzaçebi, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP Genel Başkan Yardımcıları ve CHP milletvekilleri katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Tekin'in naaşı yakınlarının omzunda cenaze arabasına alındı. Cenaze töreni esnasında CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl gözyaşlarını tutamadı.

Tekin'in cenazesi Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verildi.