CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tezcan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında gösterdiği belgeleri kamuoyuyla paylaştı. Tezcan, “Bir söz vardır açtırma kutuyu söyletme kötüyü derler. Biz TBMM bu konuyu görüşsün dedik ama TBMM’deki hakim irade bu konunun görüşülmesinden anlaşılan o ki rahatsız. Türkiye’nin son günlerde yoğun gündemini oluşturan belgelerin orijinallerinin olduğu kutumuz burada” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısındaki para transferi iddialarını hatırlatan Tezcan, “Bir şirket var. 1 sterlin sermayeli bir şirket. Şirketin sermayesi Türk parasıyla 5 lira. Buradan sizi havaalanına götürecek para değil şirketin sermayesi” ifadelerini kullandı.

“Dosyaların tamamını sizlere dağıtacağız”

Konuyla ilgili bir Meclis araştırma önergesi verdiklerini, bunun AK Partili milletvekillerinin oyuyla reddedildiğini söyleyen Tezcan, “Niye paylaşmıyorsunuz diyorlardı. Önce milletvekilleri görsün dedik. Şimdi milletle paylaşıyoruz. Size bu belgeleri, dosyaların tamamını sizlere dağıtacağız. Demek ki ne yaptığımızı biliyoruz” dedi.

Tezcan, toplantıda şirketin ana sözleşmesini ve şirketin hisse senedini ve dekontları da gösterdi.

“Savcılık da istiyormuş, orijinallerini vereceğiz savcılığa vereceğiz”

Tezcan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Sahte diyenlere sesleniyorum; biz sahte işini bilmeyiz. Bu süreçte burada sahte iddiası çöktü, savcılık da istiyormuş, orijinallerini savcılığa vereceğiz, onlar da baksınlar.”

Belgelerin sahte olmadığını savunan Tezcan, "Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde, aklı başında hiçbir ülkesinde bu ilişkiler bu kadar bedavaya geçiştirilemez. Orijinallerini savcılığa vereceğiz, kutuyu açtık tekrar, tamamen kapattık zannetmeyin. Daha yeni kutular gelir, daha yeni kutular açılır. Yeter ki kutuyu açacak şeyleri kutuların içine koymayın" dedi.

Tezcan’ın belgelerin orijinallerini Pazartesi günü savcılığa teslim edeceği öğrenildi. Öte yandan Tezcan’ın basın toplantısını çok sayıda gazeteci takip etti. Belgelerin bulunduğu evraklar çoğaltılarak toplantıya getirildi ve Tezcan’ın konuşmasının ardından basın mensuplarına dağıtıldı.