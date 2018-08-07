630 tanesi bizzat notere gidip bu beyannameyi imzalamışsa geriye 400 kişi kalmıştır. Bu ne demektir? CHP’nin örgütü, CHP’nin tabanı, CHP’nin seçilmiş kurultay delegesinin yüzde 60’ı değişim istemektedir ve kurultay istemektedir" dedi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP’deki kurultay tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Tüzün, "Kurultay yapılması yönünde 630 arkadaşımız bizzat notere giderek iradesini beyan etti. Dolayısıyla, ‘hemen yerel seçim öncesi MYK değişiyorsa, kurultay da yapılabilir, kurultay da toplanabilir’ diyoruz. Bir delege notere niçin imzaya gider? Notere gitmesinin temel sebebi bu irade beyanında bulunmasıdır. Yani, olağanüstü kurultay çağrısına imza atmak için gitmiştir" dedi.

"Seçilmiş delegelerimizi, doğal delegelerimizi çıkardığımızda bin 30 seçilmiş delegemiz vardır. 630 tanesi bizzat notere gidip bu beyannameyi imzalamışsa geriye 400 kişi kalmıştır" diyen Tüzün, "Bu ne demektir? CHP’nin örgütü, CHP’nin tabanı, CHP’nin seçilmiş kurultay delegesinin yüzde 60’ı değişim istemektedir ve kurultay istemektedir" ifadesini kullandı.

Tüzün sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizlerin teslim ettiği iki dosyayı ve 630 irade beyanını kamuoyu ile paylaşmadan, bu çağrı grubundan temsilcilerin çağrılarak onların nezaretinde açıklanmasını bekliyorduk. Ne kadar arkadaşımız imzasını geri çekmiş? Evet, yetkili arkadaşlarımız 31 olduğunu söyledi ama biz bunu görmek istiyoruz. Gerçekten 31 mi, 41 mi bilmiyoruz."

"Buradan tüm halkımıza ve kurultay delegelerimize seslenmek istiyoruz" diyen Tüzün, "Önümüzdeki günlerde MYK toplantısı sonrası mutlaka bir açıklama yapacaktır. Bugüne kadar yetkili arkadaşlarımız ve yönetici arkadaşlarımızın beyanı geçerli olabilir. 630 delege arkadaşımızın bu beyanı imzaladıktan sonra, 570’i geçemezsiniz, 470’i geçemezsiniz açıklamalarını ciddi bulmadığımızı ifade ediyoruz" dedi.

Tüzün "Bu kurultayın toplanması için saygıdeğer genel başkanımızın bir açıklama yapacağını ve bu açıklamadan sonra bizler de yol haritamızı belirleyeceğimizi ifade etmek isterim" ifadelerini kaydetti.