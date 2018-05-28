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28 Mayıs 2018 23:50

CHP’liler iftarda bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Daha çok çalışmak, daha çok üretmek, katma değeri yüksek ürün üretmek zorundayız.

CHP’liler iftarda bir araya geldi

28 Mayıs 2018 23:50

Eğer çabalarımızı bu alana yoğunlaştırabilirsek Türkiye çok farklı Türkiye olur, bölgesinin lideri olur” dedi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir otelde düzenlenen iftarda partililerle bir araya geldi. Programa, Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra milletvekilleri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve çok sayıda davetli katıldı. Partililere hitap eden Kılıçdaroğlu, devletin ayrı hükümetin ayrı olduğunu, devletin tek adam elinde yönetilmeyeceğini dile getirerek, devletin liyakat üzerine yükseldiğini söyledi. Gelecek yüzyılda dünyada ve Türkiye’de neler yaşanacağının planlanması gerektiğine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, “Biz 21’inci yüzyıldayız ve dijital çağı yakalamak zorundayız. Daha çok çalışmak, daha çok üretmek, katma değeri yüksek ürün üretmek zorundayız. Eğer çabalarımızı bu alana yoğunlaştırabilirsek Türkiye çok farklı Türkiye olur, bölgesinin lideri olur. Kafkaslar’da, Ortadoğu’da, Balkanlar’da güçlü bir Türkiye olur. Başkalarının ürettiği teknolojik ürünleri tüketirseniz ve siz üretmezseniz sadece gelişmiş ülkelerin, katma değeri yüksek ürün üreten ülkelerin tüketicisi konumuna gelirsiniz” diye konuştu.




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