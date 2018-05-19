CHP’nin 19 Mayıs yürüyüşünde partililer birbirine girdi

Bir müddet süren kavga, diğer partililer ile polisin araya girmesiyle sonlandı.

CHP Gençlik Kolları üyeleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Güvenpark’taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan gençler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Anıtkabir’e doğru yürüyüşe geçti. Polis kortejinde yürüyen partililer, yürüyüş boyunca şarkılar söylerken, evlerinde olan vatandaşlar da balkon ve pencerelerden gruba destek oldu.

Partililer birbirine girdi

Yürüyüş sırasında iki partili genç arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgayı fark eden diğer partililer ve polis araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Polis, kavgaya karışan bir partiliyi sakinleştirmek üzere yürüyüş alanının dışına çıkardı.