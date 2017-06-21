CHP’nin ’Adalet Yürüyüşü’ MYK toplantısının ardından devam ediyor

CHP MYK Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ‘Adalet Yürüyüşü’nün 7. gününde mola verilen Bolu’nun Gerede ilçesi güzergahında gerçekleştirildi. MYK toplantısının ardından devam eden yürüyüşe Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, oyuncu Genco Erkal ve gazeteci Emre Kongar da katıldı. Ayrıca Kılıçdaroğlu’na ilk mola yeri olan Gerede Danişmentler mevkiinden ikinci mola yerine kadar sporcular ve bir pehlivan eşlik etti. Molanın ardından Kılıçdaroğlu’nun bu akşam konaklayacağı Gerede Kazanlar köyüne ulaşması bekleniyor.