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21 Haziran 2017 16:23

CHP’nin ’Adalet Yürüyüşü’ MYK toplantısının ardından devam ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından devam ediyor.

CHP’nin ’Adalet Yürüyüşü’ MYK toplantısının ardından devam ediyor

21 Haziran 2017 16:23


CHP MYK Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ‘Adalet Yürüyüşü’nün 7. gününde mola verilen Bolu’nun Gerede ilçesi güzergahında gerçekleştirildi. MYK toplantısının ardından devam eden yürüyüşe Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, oyuncu Genco Erkal ve gazeteci Emre Kongar da katıldı. Ayrıca Kılıçdaroğlu’na ilk mola yeri olan Gerede Danişmentler mevkiinden ikinci mola yerine kadar sporcular ve bir pehlivan eşlik etti. Molanın ardından Kılıçdaroğlu’nun bu akşam konaklayacağı Gerede Kazanlar köyüne ulaşması bekleniyor.




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