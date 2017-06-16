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16 Haziran 2017 11:39

CHP’nin ’Adalet Yürüyüşü’nde ikinci gün

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yürüyoruz adalet için çünkü adalet mülkün temelidir.

CHP’nin ’Adalet Yürüyüşü’nde ikinci gün

16 Haziran 2017 11:39

Adaletin olmadığı bir yerde demokrasi olmaz” dedi.


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı ’Adalet Yürüyüşü’nün ikinci gününde yürüyüşüne devam etti. Dün gece konakladığı Batıkent’teki 75. Yıl Hipodromu yakınlarında kurulan kamp alanından sabah erken saatlerde yürümeye başlayan Kılıçdaroğlu, Kahramankazan ilçesine yürüyüşü esnasında yaptığı açıklamada, "Gayet mutluyum. Destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu yürüyüş adalet arayan herkes için geçerli bir yürüyüştür. İnsanlar korkularından sesini çıkaramıyorlar, işveren sesini çıkaramıyor, işçi sesini çıkaramıyor, memur sesini çıkaramıyor, taşeron işçi sesini çıkaramıyor ama hepsi adaletsizliklerden yakınıyorlar kapalı kapılar ardında. Biz onların sözcüsüyüz, onların tercümanıyız. Yürüyoruz adalet için çünkü adalet mülkün temelidir. Adaletin olmadığı bir yerde demokrasi olmaz. Dikta yönetimi istemiyoruz, diktatörleri istemiyoruz, kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Kahramankazan’a doğru yaklaşan Kılıçdaroğlu’nu vatandaşlar çiçeklerle karşıladı.




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