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21 Haziran 2017 12:20

CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’nde MYK toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Yürüyüşü’nün 7.

CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’nde MYK toplantısı

21 Haziran 2017 12:20

gününde mola verdiği Bolu’nun Gerede ilçesi güzergahında partisinin Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) topladı.


CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Ankara Güvenpark’tan İstanbul’a başlatılan ‘Adalet Yürüyüşü, 7. gününde sürüyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler saat 09.00’da Yayla Mokamp Tesisleri’nden yürümeye başladı. Kılıçadaroğlu ve beraberindekiler yürürken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da davul çaldı. Bugünkü yürüşe Manisa’nın Soma ilçesindeki maden faciasında hayatını kaybeden 301 maden işçisinin aileleri de katıldı. Aileler, ellerindeki ‘Soma 301 can için adalet’ yazılı dövizlerle yürüyor.


Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Bolu’nun Gerede ilçesi Çamsuyu mevkiinde mola verdi. Mola yerinde kurulan bir çadırda Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) topladı. Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.




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