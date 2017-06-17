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17 Haziran 2017 10:53

CHP’nin ’Adalet Yürüyüşü’nün 3.günü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu yürüyüşümüz şehitler için bir yürüyüştür.

CHP’nin ’Adalet Yürüyüşü’nün 3.günü

17 Haziran 2017 10:53

Bu yürüyüşümüz adaletsizliğe uğrayanlar için bir yürüyüştür. Bu yürüyüşün siyasi kimliği yoktur, etnik kimliği, inanç kimliği yoktur. Bu yürüyüşün temel öznesi insandır ve insan adalet istiyor. Hep birlikte adalet istiyoruz" dedi.


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı "Adalet Yürüyüşü’nün üçüncü gününde Ankara-İstanbul Karayolunda yürümeye devam ediyor. Kahramankazan ilçesine ulaşan Kılıçdaroğlu, Kahramankazan tabelası önünde yaptığı açıklamada, "Bugün bizim bu yürüyüşümüz bir adalet yürüyüşüdür. Bu yürüyüşümüz şehitler için bir yürüyüştür. Bu yürüyüşümüz adaletsizliğe uğrayanlar için bir yürüyüştür. Bu yürüyüşün siyasi kimliği yoktur, etnik kimliği, inanç kimliği yoktur. Bu yürüyüşün temel öznesi insandır ve insan adalet istiyor. Hep birlikte adalet istiyoruz. Adalet, adalet, adalet. Adaletten yana olan herkesi kucaklıyoruz ve herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.


’Adalet Yürüyüşü’nün üçüncü gününde Kılıçdaroğlu’na eşi Selvi Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ve nişanlısı Mine Alşan’da eşlik ediyor.




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