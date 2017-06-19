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19 Haziran 2017 09:48

CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’nün 5. günü başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bize saldırılar olabilir, bizi eleştirenler olabilir.

CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’nün 5. günü başladı

19 Haziran 2017 09:48

Bizi kızdırmak isteyenler olabilir. Hepsinin canı sağ olsun. Ben inatla, kararlılıkla, azimle adalet için yürüyeceğim, 80 milyon için" dedi.


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün 5’inci gününe Kızılcahamam Orman Deposu mevkiinden başladı. Yürüyüş öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, “Biz herkes için adalet istiyoruz. Herkes için hak herkes için hukuk istiyoruz. Bunun için yürüyoruz. Kimseye zarar vermiyoruz. Kimseye kötü söz söylemiyoruz. Kimseye yan bakmıyoruz. 80 milyonun bir arada kardeşçe yaşamasını istiyoruz. 80 milyon bir arada huzur içinde yaşasın. Hepimizin istediği bu. Bize saldırılar olabilir, bizi eleştirenler olabilir. Bizi kızdırmak isteyenler olabilir. Hepsinin canı sağ olsun. Ben inatla, kararlılıkla, azimle adalet için yürüyeceğim 80 milyon için. Dün yürüyüşümüzün büyük bir kısmını yağmur altında yaptık. Gelip geçen kamyonlar, minibüsler, özel arabalar belki şöyle düşünmüşlerdir, ‘Bu yağmurun altında bu insanlar niye yürüyor?’ Onlara şunu söylemek isterim, biz adalet için yürüyoruz. İnsan varsa bir yerde adalette olmak zorundadır” ifadelerini kullandı.




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