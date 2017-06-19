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19 Haziran 2017 17:26

CHP’nin "Adalet Yürüyüşü"nün 5. günü tamamlandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü"nün 5.

CHP’nin

19 Haziran 2017 17:26

gününde bu akşam konaklayacağı Kızılcahamam Bulak köyüne ulaştı.


CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Güvenpark’tan İstanbul’a başlatılan "Adalet Yürüyüşü"nün 5’inci günü sona erdi. Sabah saat 09.00’da Kızılcahamam Orman Deposu mevkiinden yürümeye başlayan Kılıçdaroğlu, bugünkü yürüyüşünde 3 kez mola verdi. Üçüncü molasını Kızılcahamam Yanık köyünde veren Kılıçdaroğlu, yarım saatlik molanın ardından yürümeye devam ederek bu akşam konaklayacağı Kızılcahamam Bulak köyüne ulaştı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler bugün yaklaşık 22 kilometre yürüdü. Kılıçdaroğlu’nun bu akşam konaklayacağı Bulak köyünde ise geniş güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar kamp alanına jandarma tarafından üst araması yapılarak alınıyor.




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