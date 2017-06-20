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20 Haziran 2017 12:12

CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’nün 6. günü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün 6’ncı gününde yürümeye devam ediyor.

CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’nün 6. günü

20 Haziran 2017 12:12


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, geceyi Kızılcahamam Bulak köyündeki kamp alanında geçirmesinin ardından sabah erken saatlerde yürüyüşünün 6. gününe başladı. Bugünkü yürüyüşe DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK yönetici ve işçileri katıldı. Yaklaşık 4 kilometre yürümesinin ardından Kılıçdaroğlu ilk molasını verdi. Yarım saatlik molanın ardından yürüyüşe CHP eski Genel Başkanı ve gazeteci Altan Öymen de katıldı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler yaklaşık 5.5 kilometre yürümesinin ardından ise ikinci molayı grup konuşmasının yapılacağı Çamlıdere’de verdi.


Mola yerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, parti otobüsünden Altan Öymen’in doğum günü için anons yaptı. Kılıçdaroğlu ve partililer Öymen’in 85’inci doğum gününü kutladı. Ağbaba, “Doğum gününüzün şerefine yürüyüş anı defterine ilk yazıyı siz yazın” dedi. Öymen, yürüyüş anı defterine ilk yazıyı yazan kişi oldu.


Altan Öymen burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:


"Anayasa madde 34, herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Bu anayasa hükmü. Şimdi diyor ki iktidardan bazı kişiler bu bir lütuftur. Bu haktır hak. Biz demokratik bir cumhuriyetiz ve hep öyle kalacağız. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkının burada bir kullanımı vardır. Buna herkesin saygı göstermesi lazım. Bütün arkadaşlarımı bu yürüyüşe katıldıkları için tebrik ederim. Bugün de doğum günüm. Yaşımı soran pek olmuyor nezaketen ama söyleyeyim ben bugün 85 yaşına bastım. Böyle bir vesileyle, demokrasi yolundaki bir yürüyüşle geldiğim için çok mutluyum."


Kılıçdaroğlu, saat 13.30’da ise Çamlıdere yol ayrımında CHP TBMM Grup Toplantısında konuşacak.




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