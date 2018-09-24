Çiftçilere macar fiği dağıtıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından Akyurt'ta 397 çiftçiye 95 ton macar fiği tohumu dağıtıldı. Akyurt Ziraat Odası Başkanı Satılmış Kartal, ''Ekim alanlarının artması meraların korunması ve hayvancılığın geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır'' dedi.

Akyurt İlçe Tarım Müdürlüğü, Akyurt Ziraat Odası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile hayvancılığın gelişmesi, yem bitkisi ekili alanlarının arttırılması ve çiftçiliğin geliştirilmesi amacıyla Akyurt'ta çiftçilere macar fiği tohumu dağıtıldı. Çubuk, Pursaklar, Bala, Çankaya Polatlı, Gölbaşı, Haymana, Güdül, Sincan, Ayaş ve Kahramankazan ilçelerine de macar fiği dağıtımı yapılacağını belirten Akyurt Ziraat Odası Başkanı Satılmış Kartal, ''Sayın Başkanımız Erol Eraslanoğlu sağ olsun çiftçilerin taleplerini geri çevirmedi. Ankara genelinde dağıtılacak olan macar fiğinin dörtte biri Akyurtlu çiftçilerimize dağıtıldı. Destekleri için teşekkür ediyoruz. Her zaman çiftçilerimizin yanında oldu" ifadelerini kullandı.

''Ekim alanlarının artması meraların korunması ve hayvancılığın geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır''

Macar fiğinin tahıl üretimi yapılan topraklarda rahatça yetiştirilen bir bitki olduğunu dile getiren Kartal, ''Ekim alanlarının artması meraların korunması ve hayvancılığın geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Yem bitkileri mineral ve vitamin kaynağı olmaları nedeniyle hayvanların verim ve üreme performanslarını olumlu yönde etkiliyor, ekildiği toprakları verimli hale getirmelerinin yanı sıra bırakmış oldukları kök ve toprak üstü artıkları ile toprağın organik madde miktarını da artırıyor'' şeklinde konuştu.

Dağıtım törenine Kartal'ın yanı sıra Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı Kalkınma Projeleri Şube Müdürü Mevlüt Oğuz, Akyurt İlçe Tarım Müdürü Beşir Sungur ve yönetim kurulu üyeleri katılım gösterdi.