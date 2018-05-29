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29 Mayıs 2018 11:34

Çiftçiye destek ülkeye destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla uygulamaya koyduğu destekleri sürdürüyor.

Çiftçiye destek ülkeye destek

29 Mayıs 2018 11:34


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ’Sebze Fidesi ve Tohumu Desteği’ kapsamında, 4 ilçede toplam 502 çiftçiye 13 bin 693 sebze fidanı, 3 bin 225 paket de salatalık tohumu dağıtıldı.



Çiftçi kayıt sistemi şartı


Ayaş, Akyurt ve Kalecik ilçesinde çiftçilere sebze fidesi desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, Çubuk ilçesinde ise salatalık tohumu dağıtımı gerçekleştirdi. Büyükşehirin ’Sebze Fidesi ve Tohum Desteği’nden, İl-İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri işbirliğiyle talepleri alınan Çiftçi Kayıt Sistemi ile Ziraat Odalarına kayıtlı, tapulu araziye sahip veya araziyi kullanma hakkı olan çiftçiler yararlandı.



Çiftçilerin ilgisi büyük


Kırsal alanları tarımsal yönden geliştirerek sebze üretimini arttırmak, çiftçi ailelerini desteklemek ve kırsal alanların tarımsal yönden geliştirilmesini amacıyla dağıtılan sebze fidesi ve tohumları, yüzde 75’i hibe olmak üzere yüzde 25’i çiftçi katkı bedeli karşılığında verildi. Başkentli çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği destekler çerçevesinde sadece Ayaş’ta 280 çiftçiye, 12 bin 624 sebze fidesi dağıtıldı.



Destekler devam edecek


Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın Ayaş halkına, çiftçilere, bundan sonraki süreçte de talepleri doğrultusunda ve imkanlar ölçüsünde destek verilmesi konusunda talimat verdiğini hatırlatarak, “İnşallah hep beraber, Ankara’da da çiftçilik olduğunu, tarım olduğunu el birliğiyle ispatlayacağız ve bunu iyi bir seviyeye götüreceğiz” dedi.



“Emeği geçen herkese teşekkür ederim”


Ayaş Kaymakamı Fatih Özdemir ise Ayaş’ın tarım anlamında önemli bir ilçe olduğuna dikkat çekerek, “Ayaş ilçemiz tarımın, meyveciliğin ve sebzeciliğin deposu adeta. Bunda Büyükşehir Belediyesi’nin, sivil toplum kuruluşlarının, İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri’nin büyük destekleri var. Bu güzel hizmetler ile özellikle domates, meyve ve sebzede güzel bir noktaya geleceğiz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş da, “Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya, kırsal kesime ve Ayaş’a verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize büyük bir destek oldu” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.



Çiftçiler destekten memnun


Uzun yıllardır çiftçilikle uğraşan ve sebze fidesi desteğinden faydalanan Cengiz Orman, “Büyükşehir belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” derken, Cihan Balaban adlı çiftçi de yüzde 75’i hibe ve yüzde 25’i çiftçi katkı bedeli karşılığında sağlanan sebze fidesi ve tohumu desteğinden memnun olduklarının altını çizdi.



Başkent sebze üretim merkezi olacak


Başkent’in sebze üretim merkezi olması için çalışmalarını hızlandıran ve Sonbahar aylarında da yem bitkisi tohumu desteği yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik destek programlarını bundan sonra da sürdürecek.


Ayaş’ta yapılan Sebze Fidesi ve Tohumu dağıtım törenine Ayaş Kaymakamı Fatih Özdemir, Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, Ayaş İlçe Tarım Müdürü Ahmet Okan Demirci, Ayaş Ziraat Odası Başkanı Erdinç Polatateş, Ayaş Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Uygar Maden ve çok sayıda çiftçi katıldı.




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