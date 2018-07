Çiğ süte zam tartışmaları

Süt ve süt hayvanı Türkiye’nin et geleceğini de ilgilendiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ve hükümetimizden bizi desteklemelerini bekliyoruz" dedi.

Ulusal Süt Konseyi bugün Ankara’da toplandı. Konsey toplantısı saat 14.00 itibariyle başladı. Çiğ sütün litre fiyatı şu an 1 lira 53 kuruş. Çiğ sütün litre fiyatına zam gelmesini talep eden üreticilerin gözü kulağı toplantıya çekildi. Konsey toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TUSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, beklentilerinin 2 TL’ye çıkarılması olduğunu ifade etti. Var olan düzende değişiklikler yapılmasını talep ettiklerini ifade eden Solakoğlu, "Bugün Ulusal Süt Konseyi süt fiyatları konusunda uzlaşmaya geldi. Ama bizim anladığımız kadarıyla bugün buradan çıkacak fiyat bizim beklediğimiz 2 TL’yi yansıtmayacak gibi görünüyor. Biz 2 TL’nin altında çıkan her türlü fiyatta, sütten para kazanmadığımız için ineklerimizi yavaş yavaş kesmeye başlamak zorundayız. Bu yavaş yavaş fiyatın ne kadar olduğuyla alakalı. Süt ve süt hayvanı Türkiye’nin et geleceğini de ilgilendiriyor. Biz etin ve sütün öneminin bilinçlendirilmesi için buradayız. Tarım ve Orman Bakanlığı ve hükümetimizden bizi desteklemelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Üreticiler Türkiye’nin dört bir yanından geldi"

Toplantı için Ankara’nın ilçelerinden ve farklı şehirlerden de gelen bir çok üretici oldu. Sırf konsey toplantısı için Konya’dan yola çıkıp gelen üretici Ebubekir Bağcı, yaklaşık 100 hayvanı olduğunu ve maliyetlerinin çok yüksek olduğunu belirtti. Yem fiyatlarının büyük bir gider olduğunu söyleyen Bağcı, "Geçtiğimiz yıl yemin çuvalı 55 TL civarındaydı, yüzde 40 zam geldi. Biz yemi bu kadar zamlı alırken diğer giderlerimiz de zamlandı. Saman geçtiğimiz yıl 30 kuruştu, bugün 45 kuruş, aradaki bu fark çok fazla. Bu giderlerle bu hayvancılık biter, hayvanlarımızı yavaş yavaş kestirmeye başladık. İncekçilik bittiği zaman et de biter" ifadelerinde bulundu.

Dedesinden beri üreticilik yapan Bağcı, bu işi devam ettirebilmeleri için en az 1,75 TL, 1,80 TL gibi bir fiyat beklediklerini kaydetti.

"Sütümüze hak ettiği değeri versinler"

Ankara’nın Haymana ilçesinden gelen Hasan Güleç, bu fiyatla şuanda zarar ettiklerini ve para kazanamadıklarını dile getirdi. Güleç, damızlık ineği olduğunu ancak süt para etmediği için hiç memnun olmadıklarını söyledi. Güleç, "Çocuklarımız var bir ailemiz var maliyetlerimiz var, kısacası biz hiç kazanamıyoruz. Biz 2 TL olmasını istiyoruz, aşağısı bizi kurtarmaz. Ülke ekonomisine katkımız olsun diye bugün olur yarın olur diyerek zam yapılmasını bekledik, ama artık bıçak kemiğe dayandı. Sütümüze hak ettiği değeri versinler yoksa süt üretimini bırakacağız ve inekleri kesime göndereceğiz" diye konuştu.

Üreticiler hazırladıkları pankartları konseyin önünde yere bıraktı. Pankartlarda, "Kucaklaşmaya geldik", "Başkan sen iste üretelim, ithalata dur diyelim" ve Hans’tan 28 TL’ye alıyorsun, Hasan’dan 25,5 TL’ye" ifadeleri yer aldı.