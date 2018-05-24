Cildimizde oluşan çatlaklara dikkat

Fulya Tezel, cildin doğal yapısında bulunan ve esnemelere olanak sağlayan elastin hasar gördüğünde çatlaklarla karşı karşıya kalındığını söyledi.

Hasar gören elastin yapının ‘stria’ adı verilen cilt deformasyonlarını meydana getirdiğini anlatan Dermatoloji Uzmanı Doktor Fulya Tezel, “Toplum olarak cilt çatlağı adı verilen bu sorunun genel nedenini kişilerin kilo alması, genişleyen bünyenin mevcut bedene sığmaması olarak algılarız, ancak cilt çatlaklarının altında yatan asıl sebep hormonal değişikliklerdir. Kilo alıp verme ya da hamilelik gibi durumlar karşısında oluşan hormon değişikliklerine bağlı olarak cilt çatlakları meydana gelebilir ve bunlarla başa çıkmanın en sağlıklı yolu güvenilir bir merkezde çatlak tedavisi yaptırmak olacaktır” diye konuştu.

Cilt çatlaklarının erkeklere oranla kadınlarda daha sık görüldüğünü anlatan Dr. Tezel, “Bunun temel nedeni olarak yapılan araştırmalarda kadınların yüksek hormon seviyelerinden kaynaklandığı belirtilmektedir. İnsan vücudunda görülen çatlaklar ilk olarak vücutta mor ve kırmızı olarak görülmektedir. Son derece kaşıntılı bir yapıya sahip olan çatlak ile ilgili dikkat edilmesi gereken husus, insanların bilinçsiz olarak kaşıntı bölgelerine uygulama yapmalarıdır. Bilinçsiz olarak yapılan uygulamalar insan sağlığını tehdit ettiği gibi çatlak bölgesinde önemli sorunlara neden olabilmektedir” diye konuştu.

Çatlak tedavisinin zor bir tedavi olduğunu ve tek bir tedavi seçeneği olmadığını kaydeden Dr. Tezel, “Mezoterapi, PRP ve dermaroller tedavi seçeneklerindendir. Son zamanlarda fraksiyonel karbondioksit lazer yüz güldürücü sonuçlar nedeni ile kozmetik dermatoloji pratiğine girmiştir. Eski veya yeni tüm çatlak tedavisinde kullanılabilir. Özellikle basen ve bacak çatlaklarında çok başarılıdır. Karın çatlakları için birden fazla seans gerekebilir. Çatlakların şiddetine ve cildin yapısına bağlı olarak seans sayısı değişir” şeklinde konuştu.