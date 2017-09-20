Çimşit Mezarlığı Camii ekim sonunda açılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Sincan Çimşit Mezarlığı’nda yapımını tamamlamak üzere olduğu yaklaşık 22 bin metrekare alan üzerine inşa edilen bin 100 kişi kapasiteli cami ve sosyal tesisler, ekim ayı sonunda hizmete açılacak. Morgları, gasilhaneleri ve ilgili tüm birimlerin yer alacağı tesisler hizmete girdiğinde Çimşit Mezarlığı’ndaki cenaze işlemleri kısa sürede tek yerden yapılabilecek. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığının mezarlıkta bulunan cami ve diğer tesislerin ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle başlattığı çalışmalar kapsamında yer alan yeni cami, modern idari tesisler ve sosyal donatı alanlarının inşası son aşamaya geldi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Vedat Üçpınar, Ankaralıları en acı günlerinde yalnız bırakmamak amacıyla tesislerin cenaze sahiplerinin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde projelendirildiğini belirterek, “Karşıyaka Mezarlığında yaptığımız tesislerin bir eşini Ortaköy Mezarlığı’nda yapmıştık. Vatandaşlarımızdan da çok güzel geri dönüşler aldığımız bu tesislerin bir eşini şimdi de Sincan’daki Çimşit Mezarlığı’nda yaptık” dedi.

“Mezarlık içindeki camide bin 100 kişinin aynı anda namaz kılabilecek”

Mezarlık içine bin 100 kişinin aynı anda namaz kılabileceği, alttan ısıtmalı ve mekanik havalandırmalı bir cami, cami dışında da 5 bin kişinin namaz kılabileceği, kar, yağmur ve güneşe karşı üzeri özel çadır sistemiyle kapatılan korunaklı bir alan yapıldığını kaydeden Üçpınar, şu bilgileri verdi:

"Cami altında da 4 gasilhane, 57 cenaze kapasiteli morg, imam odaları, tabut depoları, personel odaları, cenaze levazımatçısı, çiçekçi ve cenaze sahiplerine ücretsiz çay ikramının yapılacağı bekleme salonu, özürlülerin de rahat abdest alabildiği yerler ile cemaatin araçlarını rahatlıkla park edeceği yaklaşık 400 araçlık otopark bulunuyor. Yönetim binamız da 3 kattan oluşuyor. Burada cenaze defin kayıt işlemleri yürütülecek. Cenaze ve levazımat binasında, defin hizmetlerinde kullanılacak malzemeler yer alıyor. Ayrıca personel yemekhanesi, işçi lokali, personel dinlenme alanı da tesislerimiz içerisinde bulunuyor” dedi.

Üçpınar, mezarlığa cenazelere ait ada-parsel bilgileri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in başsağlığı mesajının yer aldığı LED ekran da yerleştirildiğini kaydetti.