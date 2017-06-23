Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri, Hacı Bayram Camii’ndeki cuma namazının ardından Çin hapishanelerinde işkenceden dolayı hayatını kaybeden 80 yaşındaki Doğu Türkistanlı Alim Abdulhamit Damollam için gıyabi cenaze namazı kıldı. Tekbirler getirerek Çin’in Türkmenlere karşı tutumunu protesto eden grup, “Unutulmuş mazlum coğrafyanın adı Doğu Türkistan” yazılı pankart açtı.

“Tarih boyunca zulüm uygulayanlar; Firavunlar, Nemrutların sonu nasıl olduysa sizin de sonunuz aynı şekilde olacak”

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu adına bir açıklama yapan Soner Kartal, “Buradan Çin hükümetine sesleniyoruz. İnsanın en temel hakkı olan yaşam hakkını zalimce alıyorsunuz. Hapishaneleriniz mazlum Doğu Türkistanlılarla dolu. Dinlerini ve kültürlerini yaşamaktan başka faaliyeti olmayan insanlara işkence, tecritlerle soykırım uyguluyorsunuz. O kadar korkuyorsunuz ki Uygurların kibrit taşımalarını bile yasakladınız. Tarih boyunca zulüm uygulayanlar; Firavunlar, Nemrutların sonu nasıl olduysa sizin de sonunuz aynı şekilde olacak” ifadelerini kullandı.