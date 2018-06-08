Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu tarafından Hacı Bayram Camii’nde cuma namazı sonrası Çin hapishanelerinde hayatını kaybeden Doğu Türkistan’ın önde gelen isimlerinden Abdulehed Mehsum, Abdurreşit Hacim ve Muhammed Salih Hacim için kılınan gıyabi cenaze namazına yüzlerce kişi katıldı. Namazdan sonra cemaat adına basın açıklaması yapan Doğu Türkistanlı Mairif Dayanışma Derneği Gençlik Kolları Ankara Temsilcisi Selahattin Taşkarlı, “Duyun artık sesimizi. Din adına, millet adına ve kaldıysa eğer insanlık, onur ve şerefi adına duyun sesimizi. 21. yüzyılın hür dünyasında Doğu Türkistan’daki tüm iletişim vasıtaları erişime kapatılmış vaziyettedir. Uluslararası sosyal medya uygulamaları yasaklanmış, telefonlarında dini veya milli ifadeler bulunduranlar tutuklanmakta, hapse atılanlardan haber almak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Hapse atılmış yakınlarının, eşlerinin naaşlarına ulaşabilenler ise kendilerini şanslı görmektedir. Can Doğu Türkistanımız bugünkü günde hür dünyadan tecrit edilmiş, adeta açık hava hapishanesine çevrilmiş durumdadır” dedi.

Taşkarlı, “Kadim Türk İslam beldesi can Doğu Türkistanımızda ‘eğitim kampı’ adı altında 1 milyondan fazla kardeşimiz süresi belirsiz şekilde dinsizleştirilme, milli kimliklerinden uzaklaştırılma, beyin yıkama yani bir nevi Nazi kamplarında inim inim inlemektedir.”