Çobanlar için iftar programı düzenlendi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ( TÜDKİYEB) kuruluşundan bugüne kadar geçen 11 yıllık süreçte ilk defa Ankara’da “Çobanlar İftarı” düzenledi. İftar programına; milletvekilleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bürokratları, sivil toplum örgütlerinin başkanları ile birlik üyeleri ve Türkiye’nin dört bir yanından çobanlar katıldı.

Kur’an tilaveti ile başlayan iftar programı TÜDKİYEB’i tanıtan sinevizyon gösterisi ile devam etti. Tanıtım filminin ardından programda konuşma yapan TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, "Bugün bazılarımızın hayatında belki de ilk defa Başkent Ankaramızı görme fırsatı buldu. Cennet ülkemizin dört bir köşesinden davetimize icabet ederek bizleri şereflendiren çoban kardeşlerimiz ve siz kıymetli misafirlerimize ev sahipliğini yaptığımız bu iftarda bir arada olmaktan son derece mutluluk duymaktayım" dedi.

"Peygamberler de çobanlık yapmıştır"

Çobanlarımızla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Nihat Çelik, "Malumunuz Peygamberlerin hemen hemen hepsi çobanlık yapmıştır. Peygamber Efendimizin bir hadisinde ’Hepiniz çobansınız ve hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Yönetici, bir çobandır. Erkek, aile halkının çobanıdır. Kadın, kocasının evi ve çocukları için çobandır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlık yaptıklarınızdan sorumlusunuz’ denilmektedir. Çobanların görevi, her ne kadar sürüsünü yönetmek gibi bilinse de Peygamber Efendimizin hadisinde çok derin manalar içermektedir" diye konuştu.