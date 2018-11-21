Çocuk Hakları Keçiören'de yaşatıldı

Sessiz tiyatro ve oratoryo gösterileriyle Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin farkındalık oluşturan etkinliğe Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da katıldı.

Keçiören Belediyesi bünyesinde eğitim veren KEDEM, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla toplumsal duyarlılığı artırmak için sessiz tiyatro ve oratoryo gösterisi düzenledi. Etkinliğin başlangıcında KEDEM öğrencilerinin çocuk haklarına ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak için hazırladığı video klip gösterildi. Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin oynanan sessiz tiyatroda, bir yanda çocuk parkında eğlenen ve çocukluğun tadını çıkaran minikler; diğer yanda ise erken yaşta evlendirilen, savaş mağduru, şiddet gören ve çalıştırılan temsili çocuk oyuncular izleyicilerle buluştu. Çocuk parkında oynayan çocuklar sırayla savaş mağduru çocuğu oyun parkına çekerek, onun da oyun oynama hakkı olduğunu izleyicilerle paylaştı. Tiyatronun devamında; erken yaşta evlendirilen, şiddet gören ve çalıştırılan çocuklar da oyun parkına çekilerek çocukların oynama ve çocukça yaşama hakkına sahip olduğu vurgulandı.

"Dünyanın her yerinde haklarımız aynı"

Tiyatro oyununu tamamlayan KEDEM öğrencileri, oratoryo gösterisi düzenledi. Oratoryo gösterisiyle dil, din ve ırk ayrımı olmaksızın ‘Dünyanın her yerinde haklarımız aynı' mesajı veren çocuklar büyük alkış aldı. KEDEM velilerinin gözünden çocuğa ve çocuk haklarına ilişkin yapılan resimlerin sergisi ise vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Tiyatro ve oratoryonun ardından konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Bugün çocuklarımızın konuşma günü. Onlar ortaya koydukları gösterilerle biz yetişkinlerden çocuk haklarını korumamızı istediler. Bizler de çocuklarımızın bu taleplerini ciddiye alarak onlara çocukça yaşayabilecekleri bir hayat sunmalıyız. Mazlum milletlerin yanında olan ülkemiz, misafir ettiği göçmen çocuklara geldikleri ülkelerdeki samimiyeti ve sıcaklığı gösteriyor. Göçmen çocuklarımızın hakları dünyanın her yerinde yeniyor ama Türkiye bu çocuklarımızın haklarını sonuna kadar koruyor. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun” dedi.

Programın sonunda parmak boyası ve yüz boyama etkinliğini başlatan Başkan Ak, çocuklarla keyifli anlar yaşadı. KEDEM öğrencileri, öğretmeleri ve velileri de parmak boyama oyunuyla doyasıya eğlendi.