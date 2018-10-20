Çocuk kulüplerinde eğitimler başlıyor

Çocukların okul eğitimi sonrası Türkçe, matematik, fen, İngilizce derslerine takviye niteliğindeki eğitimler Bademlidere, Cebeci, Sokullu, Mürsel Uluç ve Karapınar Çankaya Evlerinde veriliyor.

Çocukların okul eğitimi sonrası Türkçe, matematik, fen, İngilizce derslerine takviye niteliğindeki eğitimler Bademlidere, Cebeci, Sokullu, Mürsel Uluç ve Karapınar Çankaya Evlerinde veriliyor.

İlçenin dört bir yanına açtığı Çankaya Evleri ile 7'den 70'e her kesimden halka hizmet eden Çankaya Belediyesi, hafta içi ve hafta sonu çeşitli zamanlarını Çocuk Kulüplerine ayırıyor. İngilizce, Türkçe, fen bilgisi, matematik gibi okul derslerine destek programı düzenlenen Çocuk Kulüplerinde, çocuklar öğretmenleriyle birlikte ödevlerini tamamlama, test çözme gibi çalışmalarda bulunuyor.

Çankaya Evlerindeki eğitimler şu şekilde gerçekleşiyor: Bademlidere Pazartesi-Perşembe, Karapınar Salı-Perşembe, Cebeci Cumartesi-Pazar, Mürsel Uluç Cumartesi, Sokullu Pazar günleri. Çocuklar bu derslerin dışında resim, heykel, gitar, bağlama, ritim ve satranç kurslarına da katılabiliyor. Talebin çok fazla olduğu Çocuk Kulübü'nün çalışmalarından veliler de öğrenciler de memnun.