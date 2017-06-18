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18 Haziran 2017 13:45

Çocuk Meclisi üyeleri ANKAPARK’ta doyasıya eğlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, dünyanın en büyük tema parklarından biri olan ve yapımı devam eden ANKAPARK’ı gezerek doyasıya eğlendiler.

Çocuk Meclisi üyeleri ANKAPARK’ta doyasıya eğlendi

18 Haziran 2017 13:45


22. dönem çalışmalarını tamamlayan Çocuk Meclisi üyeleri, idareciler ve velileri eşliğinde otobüslerle ANKAPARK’a geldiler. Meclis üyesi 85 çocuk, ANKAPARK’ta oyuncaklara binerek unutamayacakları bir gün geçirdiler. Adeta karne hediyesi olan gezide çocuklar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden ANKAPARK’ı yakından tanıma fırsatı da buldular. Yaşları 9-14 arasında değişen çocuklar, bindiklerini oyuncaklarda heyecanlı anlar yaşarken, gezi sonunda idareciler ve velileriyle birlikte "kedi orkestrası" temalı havuz ve ANKAPARK giriş kapısı önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.


Geziye katılan 22. Dönem Çocuk Meclisi Başkanı Ayşe Dila Karakaya, "Çok eğlendim, gerçekten çok şey öğrendim, çok mutluyum. Oyuncak uçak çok güzeldi" dedi.


11 yaşındaki Ceren Hızlı, "ANKAPARK’a ilk kez geldim, çok mutluyum. Burasını çok sevdim, ailemle de gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu.


12 yaşındaki Nazmiye Gargı, "ANKAPARK’ı hayallerimde kurgulaya kurgulaya bitiremiyordum. Hayallerimin ötesinde bir yermiş, çok güzel" dedi.


Enes Burak Atay, "Çok güzel eğlendik, oyuncak uçağa bindik. Güzel bir gezi oldu. ANKAPARK’ı tanıma fırsatı buldum. Ailemle birlikte gelmek istiyorum" derken, 10 yaşındaki Yunus İnci ise, "Çok güzel, eğlenceli bir yer burası. Herkese tavsiye ederim. Tekrar gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu.




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