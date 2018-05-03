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03 Mayıs 2018 11:23

Çocuk trafik polisleri iş başında

Ankara Büyükşehir Belediyesi 23.

Çocuk trafik polisleri iş başında

03 Mayıs 2018 11:23

Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, trafik polisi ekipleriyle birlikte 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda trafik denetimi yaptı.


Trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturmak için Başkent sokaklarında gerçekleştirilen trafik denetimi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden polis ekiplerinin eşliğinde gerçekleşti. Her yıl trafik kurallarına dikkat çekmek için gerçekleştirilen denetimde trafik polisleriyle buluşan çocuk polisler, görev paylaşımı sonrası gruplara ayrılarak trafik denetimine çıktı. Üniforma ve şapkalarıyla Kızılay’da uygulamalı denetim yapan küçük polisler, “Trafik kültürü, kanunlarla değil saygıyla gelişir”, “Sevdiğin kişi de yolları kullanıyor”, "Hızınızla değil, dikkatinizle fark edilin”, “Yaşama hakkımı lastiklerinle çiğneyemezsin” sloganları ile hem büyüklerine hem de yaşıtlarına önemli mesajlar verdiler. Önce yaya trafiğinde denetime çıkan çocuk trafik polisleri, karşıdan karşıya geçen yayalara megafonla uyarılarda bulunarak, yayaların geçişlerde sağ tarafı kullanmalarını istedi. Yayaları durdurarak temel trafik kurallarıyla ilgili sorular da soran çocuklar, cevapları bilen yayalara anahtarlık hediye ettiler.


Minik polisler, yayalar kadar araç trafiğinde de denetim gerçekleştirdi ve sürücülere trafik kurallarıyla ilgili sorular yöneltti. Trafik kurallarıyla ilgili çeşitli broşürleri de dağıtan minik polisler, kurallara uymayan sürücüleri de durdurarak, trafik kurallarını hatırlattı.




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