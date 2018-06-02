Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde gençlerimizin suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmalarının engellenmesi, uyuşturucu satan ve aranması olan şahısların yakalanması, ilköğretim çağındaki çocuklar, ortaöğretim ve üniversite çağındaki gençlerin her türlü zararlı faktörden uzak tutulması amacıyla 1 Haziran tarihinde “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-2018/6” gerçekleştirildi.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak yürütülen uygulamaya, uyuşturucu, asayiş, çocuk şube, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, trafik birimleri ile güvenlik yönünden riskli bölgelerde özel harekat birimlerinden oluşturulan karma ekipler katıldı.

Uygulama süresince okul çevreleri, internet ve oyun salonları, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, bahis oynatılan işletmeler, kahvehaneler, parklar, bahçeler, metruk binalar ve okul çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik denetimler yapıldı.

Ayrıca uygulama kapsamında ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite kampüsleri, öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde faaliyet gösteren umuma açık yerler ile okul servis araçları ve şoförleri denetlendi.

14 bin 993 personel ve 4 bin 738 ekip ile gerçekleştirilen uygulamanın sonucunda; 8 bin 332 okul çevresi ve 101 bin 605 şahıs kontrol edilerek; uyuşturucu 9, hırsızlık 9, yaralama 14, yoklama kaçağı-bakaya 254, çeşitli suçlardan 71 şahıs olmak üzere adli makamlarca aranan toplamda 357 şahıs yakalandı. Uyuşturucu madde suçlarından 11, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefetten 8, kaçak sigaradan 1, çeşitli suçlardan 64 olmak üzere toplamda 84 şahıs hakkında adli/idari işlem yapıldı, 5.722 okul servis aracı denetlenerek 88 okul servis aracına cezai işlem uygulandı, 14 bin 213 işyeri kontrol edildi. Kontrol edilen işyerinden 56’sı hakkında idari işlem yapıldı.

Uygulamada ayrıca; 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 83 adet fişek, 3 adet kesici/delici alet, 1 adet kurusıkı tabanca, 11,31 gr esrar, 10 gr. sentetik uyuşturucu (bonzai) ve 15 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi.