Çocuklar ''Bilim Şenliği''nde buluştu

Altındağ Belediyesi ve Ankara Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 'Bilim Şenliği'ne çok sayıda çocuk katıldı. Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Keleş, ''Bu tür çalışmalarla bu yaştaki çocukların hem bilimle ilgilerini hem de farkındalıklarını sağlamak lazım'' dedi.

Altındağ Belediyesi ve Ankara Üniversitesi iş birliğinde Bilim Şenliği düzenlendi. Ankara Üniversitesi Güneş Meydanı'nda gerçekleşen etkinliğe farklı okullardan ve yaş gruplarından çok sayıda çocuk katıldı. Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi üyesi gençlerin müzik dinletisiyle başlayan etkinlik, öğrencilerin stantları gezmesiyle devam etti. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Keleş, ''Birçok üniversitelerle, kamu kuruluşlarıyla ve sivil toplum örgütleriyle Altındağ Belediyesi olarak iş birliği yapıyoruz. Bugün de Ankara Üniversitesiyle bilim alanında iş birliğimiz var. Çocuklarımız için gerçekten çok güzel bir ortam'' ifadelerini kullandı.

''Günümüzde bilimin önemini, farkındalığını bu yaşta sağlamak zorundayız'' diyen Keleş şöyle devam etti:

''Eğitimin ana konularından, ana amaçlarından biri de bilime önem veren, bilim alanında insanlar yetiştirmektir. Bugün de bu farkındalığın bir şenlik havasında sağlanacağını düşünüyorum. İlimizin farklı ilçelerinden okullarımız burada. Farklı yaş gruplarından ve eğitim kurumlarından çocuklarımız burada. Çadırlara baktığımızda çok farklı alanlarda bilim okulları oluşturulmuş. Bu farklı alanların hepsi de bizim günlük yaşamda karşılaşacağımız şeylerdir. Bu tür çalışmalarla bu yaştaki çocukların hem bilimle ilgilerini hem de farkındalıklarını sağlamak lazım. Belediye olarak bunu çok önemsiyoruz. Eğitimin vazgeçilmez unsurlarından biri.''

Öğretmenlere seslenen Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sibel Özkan ise, ''Pırıl pırıl yetiştirdiğiniz bu öğrencileri daha da iyi yetiştireceğinize olan inancımı tekrar etmek istiyorum'' dedi.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Gürsoy da, ''Bilim şenliğimiz Ankara Üniversitesi çatısı altında her yıl geleneksel olarak düzenleniyor. Bu yıl Altındağ Belediyesiyle birlikte iş birliği içinde gerçekleştirdik. 7'den 70'e bütün insanların bilimle tanışması, Ankara Üniversitesi çatısı altında bilimle buluşmasını sağlamak, özellikle çocukların eğlenerek öğrenmesini, bilimin önemli yönlerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla düzenlendi. Cumhuriyetin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi çatısı altında Altındağ'a bağlı olan bütün okullar şenliğe gelip burada bilim insanıyla, bilimle tanışıp, bilimin eğlenceli yönün keşfediyorlar'' şeklinde konuştu.

Etkinlikler ilk gün Güneş Meydanı'nda, ikinci gün Ulucanlar Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi'nde

Etkinliğin iki günü kapsadığını belirten Gürsoy, ''Birinci gün Ankara Üniversitesi Güneş Meydanı'nda gerçekleşiyor. İkinci gün ise Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi'de gerçekleşecek. 4 bin çocuğa ulaşmayı hedefledik ama o kadar geniş kapsamlı bir katılım söz konusu ki çocukların bilimle, bilim insanıyla burada bir araya gelmesi Ankara Üniversite adına da çok önemli bir şey'' açıklamalarında bulundu.

Etkinlikte Elif Naz Kurt isimli öğrenci, Scottish Fold cinsi kedileri için bir sunum gerçekleştirdiğini kaydederek, ''Dün bir araştırma yaptım ve sınıfımda sundum. Bir kedi türü bulduk, Scottihs Fold, kulakları kıvrık ve yüzleri yuvarlak. İnsanlar bu kediyi buluyor. Eklem hastalıklı bir kedi ve çok şirin olduğunu görüyor. Diğer kedilere göre çok az hareketli. Biz onları araştırdık ve bu kedilerin hasta olduğunu anladık. Bununla ilgili bir imza kampanyasının başlatıldığını öğrendik. Change.org adresinde bu Scottish Fold kedilerle ilgili bir imza kampanyası var. Biz bunu arkadaşlarımızla beraber imzalatmak istiyoruz'' dedi.

İrem İpek, '' Şarkılar söylediler. Stantları gezdim. Örümcekler, kelebekler, çekirge vardı. Çok mutluyum" dedi.

''Burayı çok sevdim, çok güzel şeyler var''

Rabia Sultan Ölmez isimli öğrenci de, ''Burayı çok sevdim. Çok güzel şeyler var. Atatürk'ü saygıyla anıyoruz ve seviyoruz. Atatürk'ün arabalarını gördüm. Stantlarda yeni böcekler gördüm. Oyun oynadım, böcekler yakaladık. Çok mutluyum'' dedi.

Azra Taşkın adlı öğrenci, ''Stantları gezdim. Araba gördüm, bir sürü şey gördüm. Hepsi birbirinden güzeldi. Sineklere baktık. Arkadaşlarımla birkaç oyun oynadık. Çok mutluyum, eğleniyorum'' ifadelerini kullandı.

Onat Atilla adlı isimli ilkokul öğrencisi de, ''Gezdik, bulmaca çözme yerine gittik. Fosillerin olduğu yere gittik. Fosil kalıntılarını gördük. Etkinlikte yaptırıyorlardı. Henüz oyun oynamadık ama oynayacağız. Eğleniyorum'' dedi.

Elif Ecrin Baydal, uzay aracı gördüklerini ve hayvanları incelediklerini belirterek, kavanozdan kağıtlar çektikten sonra soruları bildikleri için posterler kazandıklarını söyledi.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Mizgin Ete ise, ''Çocuklara bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Böceklerin bizim için faydalarını öğretmeye çalışıyoruz. Soru sorunca cevap verip düşüncelerini aktarabiliyorlar'' şeklinde konuştu.