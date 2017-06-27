Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2017 10:15

Çocuklar doğayı sevdi

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne bağlı Çocuk Danışma Merkezi (ÇODAM) ile Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği (ÜZYEÇDE) tarafından organize edilen "Doğal Yaşam Atölyesinde Uygulama Eğitimleri" büyük ilgi görüyor.

Çocuklar doğayı sevdi

27 Haziran 2017 10:15


Havaların iyice ısınmasıyla yeni misafirlerini ağırlamaya başlayan Doğal Yaşam Uygulama Alanında çocuklar çimenlerde özgürce yarışırken, ata binmenin heyecanını da yaşadılar. Çevre bilinci de kazanan çocuklar, ağaçlardan meyve toplayıp bahçede kendileri için ayrılmış alanlara mevsimlik sebze fideleri diktiler. Kendi köy ekmeklerini tandır fırınlarda pişiren çocuklar, kümesten yumurta topladılar. Çocukların gün boyu eğlenerek öğrenmesine ve birlikte nitelikli zaman geçirmesine aracılık eden atölye çalışmaları, onları teknoloji bağımlılığından uzaklaştırarak doğada yaşamaya davet ediyor.


Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Yaklaşık 3 yıldır hizmet veren ve bu ölçekte Ankara’da bir ilk olan bu uygulama alanımızda çocuklar hem birlikte zaman geçiriyor, hem de doğayı yaşayarak öğreniyor. Şehrin karmaşasından uzakta canlıları tanıma ve eğitmenleri eşliğinde yeni beceriler kazanmasına aracılık eden uygulama alanımızdan çocuklar yıl boyu faydalanabiliyorlar" dedi.


Bağlum Doğal Yaşam Uygulama Alanı yaz boyunca misafirlerini ağırlamaya devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 3 ŞEVVÂL 1438
  • 27 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:15
  • Öğle :13:03
  • İkindi :17:01
  • Akşam :20:29
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!