Çocuklar doğayı sevdi

Havaların iyice ısınmasıyla yeni misafirlerini ağırlamaya başlayan Doğal Yaşam Uygulama Alanında çocuklar çimenlerde özgürce yarışırken, ata binmenin heyecanını da yaşadılar. Çevre bilinci de kazanan çocuklar, ağaçlardan meyve toplayıp bahçede kendileri için ayrılmış alanlara mevsimlik sebze fideleri diktiler. Kendi köy ekmeklerini tandır fırınlarda pişiren çocuklar, kümesten yumurta topladılar. Çocukların gün boyu eğlenerek öğrenmesine ve birlikte nitelikli zaman geçirmesine aracılık eden atölye çalışmaları, onları teknoloji bağımlılığından uzaklaştırarak doğada yaşamaya davet ediyor.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Yaklaşık 3 yıldır hizmet veren ve bu ölçekte Ankara’da bir ilk olan bu uygulama alanımızda çocuklar hem birlikte zaman geçiriyor, hem de doğayı yaşayarak öğreniyor. Şehrin karmaşasından uzakta canlıları tanıma ve eğitmenleri eşliğinde yeni beceriler kazanmasına aracılık eden uygulama alanımızdan çocuklar yıl boyu faydalanabiliyorlar" dedi.

Bağlum Doğal Yaşam Uygulama Alanı yaz boyunca misafirlerini ağırlamaya devam edecek.