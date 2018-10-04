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Çocuklar dostlarını yalnız bırakmadı

Çankaya Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü bir dizi etkinlikle kutladı.

Çankaya Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü bir dizi etkinlikle kutladı. Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan kutlamalara binlerce çocuk katıldı.


Çankaya Belediyesi'nin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte hayvan sevgisi ve sahiplenmenin önemi vurgulandı. Çocuklara hayvan sevgisini aşılama temalı etkinliklerde yavru köpek bölümü telleri çocuklara açıldı ve çocuklar sokak hayvanlarının yaşam alanlarını yerinde gördü. Okulların sosyal sorumluluk etkinliği kapsamında gerçekleştirdiği barınak ziyaretlerine kapılarını her daim açık tutan Çankaya Belediyesini 4 Ekim'de 20'den fazla okul ve bini aşkın öğrenci ziyaret etti. Öğrenciler getirdikleri kuru-yaş mamaları, sütleri, battaniyeleri barınak yetkililerine teslim etti.


Çankaya Belediyesi, yılın ilk 9 ayında 4 bin 113 sokak hayvanının aşılamasını, bin 321 hayvanın sahiplendirmesini, 14 bin 764 hayvanın tedavisini ve 2 bin 481 hayvanın kısırlaştırma tedavisini gerçekleştirdi.

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