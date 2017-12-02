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02 Aralık 2017 15:47

Çocuklar için hafta sonu eğlenceleri Nata Vega’da

Aralık ayı boyunca birbirinden eğlenceli etkinlikler gerçekleştirecek olan NataVega Outlet Alışveriş Merkezi, çocuklara unutulmaz bir ay yaşatacak.

Çocuklar için hafta sonu eğlenceleri Nata Vega’da

02 Aralık 2017 15:47


AVM’de korsanlar alemine yolculuğa çıkmak için etkinlik alanına gelen minikler korsan kostümlerini giyerek güne başlayacaklar. Kostümlerini giyen minikler yüz boyama yaptırarak gerçek birer korsana dönüştükten sonra minik gemilerine binerek alışveriş merkezi içerisinde bir tura çıkacaklar. Turu tamamladıktan sonra gün boyu sürecek aktivitelere dahil olacak çocukları korsan atölyesi, kıta savaşları oyunu ve kanca atışları bekliyor. Etkinlik boyunca korsan kostümleri ile fotoğraf çektirme şansı olan minikler bu anları unutulmaz kılabilecek.


Özel ekipmanlarla oluşturulan etrkinlik alanında çocuklar baloncukların sihirli dünyasında kendini kaybedecekleri ve yaratıcılıklarını geliştirerek doyasıya eğlenecekleri Bubble WorldEtkinliği, tahtalarla yaratıcılıklarını geliştirdikleri Kapla Etkinliği ve rengarenk kumlarla deniz kumu ile oynamanın muhteşemliğini keşfederek yaratıcılıklarını geliştirecekleri Sihirli Kum etkinliği aralık ayı boyunca hafta sonları saat 14.00-18.00 arası AVM’nin Ana Fuaye alanında gerçekleşecek.


5 bin metrekare kapalı alanda kurulu içinde dev bir roller coaster bulunduran ve Ankara’da tek olma özelliği taşıyan eğlence merkezi , 14 salonu ile Ankara’nın en büyük sinema kompleksi, gerçek Buz Pisti, Go-kart ve 5 milyon litre su kapasitesi ile 12.000 sualtı canlısına ev sahipliği yapan Türkiye’nin en uzun tünel akvaryumu ile NataVegaoutlet Aralık ayında da çocukların vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.




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