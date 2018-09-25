Çocuklar Mesleki Eğitim Beceri Testi 'nde ASOSEM'de bir araya geldi

OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar TÜTEK'in ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Milli Eğitim Bakanlığı Müşavirleri Adem Çilek ve Murat Bağcı ve Bölgede yer alan eğitim kurumlarının yöneticileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar TÜTEK, misafirlere 1.OSB deki tüm eğitim kurumları (ASO Teknik Koleji, Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, ASO Anaokulu, ASOSEM ve Model Fabrika) ve uygulamaları hakkında detaylı bilgiler verdi.

OSB Yönetim Kurulu olarak eğitime büyük önem verildiğinin altını çizen TÜTEK, “Üreten nesiller yetiştirmek amacıyla, OSB'de yer alan sanayicilerimizle işbirliği yaparak ülkemizin geleceğine değer katan, lider, yenilikçi ve üreten bireyler yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. ASO Teknik Koleji ile mesleki eğitimin en önemli gereksinimi olan çağdaş teknolojiyi kullanarak yeni nesil eğitim anlayışını ülkemize getirmiş olmanın gururu ve mutluluğunu yaşamaktayız. ASO Teknik Koleji'nde dünya standartlarında mesleki eğitim ekipmanlarıyla öğrencilerimize son teknolojiyle eğitim alma imkanı tanımanın yanı sıra Türkiye'nin önde gelen eğitim kadrosuyla gençlerimiz emin ellerde meslek hayatına hazırlanıyor” diye konuştu.

Mesleki ve Teknik eğitim alanında mezun olan öğrencilerin istihdamının sağlanması ve sanayinin büyük oranda ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücünün temin edilmesi amacıyla Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi'nde uygulanan SİMEP projesi hakkında detaylı bilgiler veren TÜTEK, ”SİMEP Mesleki Eğitim Sisteminin hedefi; Sanayicimizin istediği modelde elemanların sosyal yönden de geliştirilerek yetiştirilmesinin sağlanması ve çocuklarımızın mesleki yeterliliklerini en iyi gösterebilecekleri alanlarda bu eğitimlerin yapılmasıdır. Bu eğitim sisteminin sonucunda; çocuklarımızın yeteneklerine en uygun alanlarda ve teknolojinin istediği verimlilik ve kalitede sosyal yönden de yetişmiş bir birey olarak istihdam edilmeleri öngörülmekte ve bu öngörü Bölgemizde 12 yıldır başarı ile gerçekleştirilmektedir. Bugün burada çocuklarımıza uyguladığımız, Mesleki Eğitim Beceri Testi (MEBET) testi ile çocuklarımızın algılama kapasitesi, el, kol ve zekâ koordinasyonu, aritmetik akıl yürütme yetenekleri, üç boyutlu uzaysal algı yetenekleri, sözel yetenekleri, simetri yeteneklerini belirleyeceğiz. Test sonuçları bizlere çocuklarımızın ilgileri hangi yönde, becerileri hangi dala uygun, motorik becerileri, yetenekleri neye yatkın gibi sorulara cevap bularak bilimsel veriler ile çocuklarımızı doğru yöne yönlendirmiş olacağız. Bu kapsamda okullarımızda görevli tüm öğretmenlerimiz, sadece bölgemizde veya Ankara da değil, aynı zamanda Türkiye'nin başka şehirlerde olan diğer okullara da ziyaretler gerçekleştirerek, SIMEP projesinin 12 yıllık başarı hikayesini anlatarak eğitimler veriyor. Önümüzdeki süreçte yeni işbirlikleri geliştirmek ve güzel projelere imza atmak için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Yapılan sunumları ilgiyle izleyen konuklar, OSB'de uygulanan eğitim faaliyetlerine her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını dile getirdiler.

Program, birlikte yenilen öğle yemeğinin ardından, ASOSEM ve Model Fabrika'nın eğitim ve uygulama atölyelerinin detaylı bir şekilde gezilmesiyle sona erdi.