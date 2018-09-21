Çocuklar, toprağa gömdükleri kapsüllerle geleceğe mesaj gönderdi

Türk Kızılayı Ankara Şubesi Şehit Serhat Önder Çocuk Koruma Merkezi tarafından gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğine katılan Türk Kızılayı Ankara şube başkanı Ahmet Hizanlıoğlu, ''Coğrafyada ciddi anlamda sıkıntılar yaşandı ama biz yine bu sene dileklerimizi diliyoruz, bırakıyoruz. İnşallah huzurlu, barış dolu bir yıl olur'' dedi.

Türk Kızılayı Ankara Şubesi Şehit Serhat Önder Çocuk Koruma Merkezi tarafından geçen yıl 21 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında başlatılan farklı uyruktan çocuklar ve gönüllüler ile fidan dikimi ve geleceğe barış mesajları veren notların kapsüle doldurulup toprağa gömüldüğü etkinlik bu yıl da düzenlendi. Farklı uyruktan çocuklarla yapılan etkinlikte tüm dünyaya barışın ne kadar önemli ve anlamlı olduğunun gösterilmesi amaçlanıyor. Çocuklar birçoğu üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllülerle birlikte fidanlarını dikip can suyunu verdi. Türk Kızılayı Ankara şube başkanı ve genel merkez denetim kurulu üyesi Ahmet Hizanlıoğlu da çocuklarla birlikte toprağı kazarak geçen yıl gömülen kapsülleri çıkardı. Hizanlıoğlu daha sonra çıkarılan kapsüllerdeki barış dolu mesajları okudu.

“İnşallah huzurlu, barış dolu bir yıl olur''

Geçen yıl bu tarihlerde önümüzdeki yıllara bir mesaj olsun diye bir etkinlik düzenlendiğini belirten Hizanlıoğlu, ''Bir zaman kapsülünü çocuklar toprağa gömdüler. İçine de önümüzdeki yıllarla ilgili dileklerini yerleştirdiler. Burada bir barış ormanı oluşturdular. Geçen yıl da ağaçlar dikilmişti. Bu sene de aynı programın tekrarı var. Çocuklarımız yine önümüzdeki yıllar için dileklerini sunacaklar. Bundan önceki arkadaşlarının dileklerini okuyacaklar bakalım ne kadarı oldu ne kadarı olmadı. Bu etkinlik için buradayız. Maalesef geçen sene dilediklerimiz coğrafyamız için çok gerçekleşmedi. Barış ve huzuru çok fazla göremedik. Coğrafyada ciddi anlamda sıkıntılar yaşandı ama biz yine bu sene dileklerimizi diliyoruz, bırakıyoruz. İnşallah huzurlu, barış dolu bir yıl olur. Her yıl zaman kapsülümüz açılıp yeniden toprağa gömülecek'' ifadelerini kullandı.

Dünya barış günü kapsamında da mesaj veren Hizanlıoğlu, “İnsanların barışın içinde olmalarını istiyoruz. Bir Kızılay üyesi olarak genelde olumsuzlukların ve zor şartların içindeyiz. Savaşın ya da afetin. Bizim de en büyük dileğimiz barış. İnsanların da bu barış dileklerini kucaklayarak yanımızda olmasını diliyoruz'' şeklinde konuştu.

''Bir daha böyle savaşların yaşanmamasını diliyorum''

Çocuklarla birlikte ağaç diken gönüllü Muhammet İpek, ''Güzel bir etkinlik. Ankara gibi bozkır ikliminin olduğu bir yerde ağaç dikmek güzel bir duygu. Çocuklarla birlikte onlara güzel örnek olabilmek olabilmek için iyi bir etkinlik. Başka şehirde bu tür etkinliklere katılmıştım. Trajik bir gün aynı zamanda. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul ediliyor bugün. Bir daha böyle savaşların yaşanmamasını diliyorum. İnşallah huzur ve barış içinde yaşarız'' açıklamalarında bulundu.

“Hem kaynaştırıyoruz hem ülkemize alıştırıyoruz hem de acılarını bir nevi azalttığımızı düşünüyorum''

Gönüllü Nuran Bildi ise, “ Burada genelde mülteci çocuklarımız var. Gerçekten acı çektiklerini düşünüyorum. Bu yüzden bu güzel etkinliklerle onlarla buluşarak hem bizlerle kaynaştırıyoruz hem ülkemize alıştırıyoruz hem de acılarını bir nevi azalttığımızı düşünüyorum. Bundan önce de Mavi Göl'de çocuklar için 23 Nisan'ı kutlamıştık. Yine aynı şekilde mülteci çocuklar için yapılan bir etkinlikti. Çok mutlu olmuşlardı ve siz hep burada mısınız diye sormuşlardı. Çocukların hayal dünyası geniş ve onları atlatabileceklerini düşünüyorum'' değerlendirmesini yaptı.

Mert Şahin isimli çocuk, '' Ağaç dikmeyi çok seviyorum. Daha önce de katıldım.

Gönüllülerle birlikte fidanını diken Ali Hamza Demiray isimli çocuk gene sene de böyle bir etkinliğe katıldığını ve bundan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Beyza Ağan isimli bir diğer çocuk ise, ''Burayı çok sevdim, ağaçları da .Ben de büyüyünce Kızılay'da çalışacağım. Bu sene ilk defa ağaç diktim. Ağaç dikmeyi sevdim, tekrar dikeceğim'' diye konuştu.

Fidanların dikilmesi ve kapsüllerin yeni dileklerle yeniden toprağa gömülmesinin ardından bütün ekip hatıra fotoğrafı çektirdi.