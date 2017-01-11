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11 Ocak 2017 13:31

Çocuklara diş bakımı eğitimi

Çocuklara diş bakımı eğitimi

11 Ocak 2017 13:31

Çankaya Belediyesi, çocuklara hem diş bakımı eğitimi verdi hem de diş sağlığını koruma amacı taşıyan florlama yaptı.
Çankaya Halk Sağlığı Merkezi diş hekimleri, Özbirlik İlkokulu öğrencilerine diş sağlığı eğitimi verdi. Okullarından alarak merkeze getirdikleri çocuklara diş bakımının önemini ve nasıl yapılması gerektiğini konu edinen çizgi film izleten hekimler, dişlerin nasıl fırçalanması gerektiğini de uygulamalı olarak gösterdi. Çocukları tek tek muayene eden hekimler, diş sağlığının korunmasını amaçlayan florlama da yaptı. Çocukların dişlerindeki sorunları ailelerine iletmek üzere muayene formlarına aktaran hekimler, diş sağlığının korunmasında erken yaşta bilinç kazandırılmasının çok önemli olduğunu belirttiler.



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