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17 Temmuz 2018 10:32

Çocuklarda sağlıklı gelişim için jimnastik

Mamak Belediyesi, açtığı kurslarla miniklere spor yapma alışkanlığı kazandırarak zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor.

Çocuklarda sağlıklı gelişim için jimnastik

17 Temmuz 2018 10:32

Bu kursların en yenisi ise jimnastik oldu.


Mamak Belediyesi tarafından Tenzile Erdoğan, Ahmet Yesevi ve Abinpaşa Aile Merkezleri’nde açılan jimnastik kurslarına kayıt yaptıranların sayısı kısa sürede 100’ün üzerine çıkarken, minikler keyifli dakikalar geçirerek hem sosyalleşiyor hem de sporla tanışarak sağlıklı bir yaşama ilk adımlarını atıyor. Çocuk gelişimine büyük katkısı olan jimnastik sayesinde çocukların kas ve kemik yapısı kuvvetleniyor, sinir ve kas koordinasyon seviyesi yükseliyor ve duruş bozuklukları düzeliyor.


Okul yaşamının yanında çocukların küçük yaşlardan itibaren en az bir spor dalıyla ilgilenerek sağlıklı büyümeleri açısından ilçede birçok kurs açıldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Gelişen teknoloji sayesinde çocuklarımız bilgisayar, televizyon ya da akıllı telefonla daha çok vakit geçiriyor, günü neredeyse hareket etmeden bitiriyor. Oysa bir çocuk için hareket etmek tıpkı oyun oynamak gibi çok önemli bir ihtiyaç. Biz de yerel yönetim olarak gelecek nesillerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, sağlıklı ve başarılı yetişmelerine katkı vermek için ilçemizde sportif yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bunu yaparken de tesisleşme anlamında önemli gelişmeler gerçekleştiriyoruz. Öncelikli hizmet gruplarımızda yer alan kadın, çocuk ve gençlerimize yönelik spor merkezlerini Mamak’a kazandırıyoruz” dedi.




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