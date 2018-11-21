Çocukları sosyal medyadan koruma teklifi külliyeye iletildi

Çocukları Tacizden ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar, 20 Kasım Dünya Çocuk Günü nedeniyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca'yı makamında ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ziyarette Nacar, Akarca'ya derneğin kuruluş amacını ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Çocukları Tacizden ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği Başkanı Erhan Nacar, özellikle Youtube'de yayın yapan sosyal medya fenomenlerinin çocuk yaştaki takipçilerini olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca'ya söz konusu kişilerin paylaşımlarının yer aldığı bir dosya sundu. Dosyayı inceleyen ve derneğin taleplerini dinleyen Akarca, sosyal medya kanununun zaman kaybetmeden düzenlenmesinin önemini vurguladı. Akarca, "Çocuklarımızın geleceği için herkes taşın altına elini koymalı" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından Nacar ile birlikte dernek üyeleri Seda Nur Ece ve Furkan Altın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Nacar, derneğe ulaşan ailelerin şikayetlerine öncelik verdiklerini belirterek, "Çocuklarımızın örf ve adetlerimize bağlı, ailelerine saygı ve sevgi duyan, mutlu birer birey olarak yetişmelerinin tek yolu sosyal medya kanununun bir an önce çıkmasıdır. Çocuklarımıza kötü örnek olan paylaşımların önüne geçmek için bu paylaşımları yapan kişilere cezai işlem mutlaka uygulanmalıdır" dedi.