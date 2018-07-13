“Çocuklarımız Güvende-2” ile 751 kişi yakalandı

Uygulamada aranan 751 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından 12 Temmuz Perşembe günü, özellikle yaz aylarında eğitim ve öğretimin sona ermesiyle birlikte, çocukların zaman geçirdikleri alanlarda huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla asayiş, narkotik ve terör olayları başta olmak üzere, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik , "Çocuklarımız Güvende-2 Uygulaması"nı hayata geçirdi.

40 bin 104 personelle uygulandı

Bu kapsamda, 6 bin 981 uygulama noktasında, mobil sorgu cihazlarından sorgu yapmak suretiyle üç aşamalı olarak sabah, akşam ve geceleri uygulamalar yapıldı. 23 bin 760 emniyet personeli ve 16 bin 344 jandarma personeli olmak üzere, toplamda 40 bin 104 personel, 8 bin 990 kara aracı, bir deniz aracı, iki hava aracı ile toplamda 8 bin 993 ekip ve 126 dedektör köpeğinin katıldığı uygulamanın sonucunda, 751 aranan şahıs yakalandı ve 152 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca, 18 aranan araç, 248 adet trafikten men edilmesi gereken araç tespit edildi. Yapılan denetimler sonucunda idari ve trafik yönünden toplamda 568 bin 966 TL idari para cezası kesildi. Bunların yanı sıra, 5 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, bir uzun namlulu silah, 11 adet kurusıkı tabanca, 131 adet mermi, altı kesici/delici alet, 555 gram esrar, iki gram eroin, 28 gram bonzai, 3 gram metanfetamin, 3 gram kokain, 23 adet kenevir bitkisi ve 95 paket kaçak sigara ele geçirildi.