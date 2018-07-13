Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 11:51

“Çocuklarımız Güvende-2” ile 751 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri, çocukların yaşam ve oyun alanlarında huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla “Çocuklarımız Güvende-2 Uygulaması” yaptı.

“Çocuklarımız Güvende-2” ile 751 kişi yakalandı

13 Temmuz 2018 11:51

Uygulamada aranan 751 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimleri tarafından 12 Temmuz Perşembe günü, özellikle yaz aylarında eğitim ve öğretimin sona ermesiyle birlikte, çocukların zaman geçirdikleri alanlarda huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla asayiş, narkotik ve terör olayları başta olmak üzere, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik , "Çocuklarımız Güvende-2 Uygulaması"nı hayata geçirdi.



40 bin 104 personelle uygulandı


Bu kapsamda, 6 bin 981 uygulama noktasında, mobil sorgu cihazlarından sorgu yapmak suretiyle üç aşamalı olarak sabah, akşam ve geceleri uygulamalar yapıldı. 23 bin 760 emniyet personeli ve 16 bin 344 jandarma personeli olmak üzere, toplamda 40 bin 104 personel, 8 bin 990 kara aracı, bir deniz aracı, iki hava aracı ile toplamda 8 bin 993 ekip ve 126 dedektör köpeğinin katıldığı uygulamanın sonucunda, 751 aranan şahıs yakalandı ve 152 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca, 18 aranan araç, 248 adet trafikten men edilmesi gereken araç tespit edildi. Yapılan denetimler sonucunda idari ve trafik yönünden toplamda 568 bin 966 TL idari para cezası kesildi. Bunların yanı sıra, 5 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, bir uzun namlulu silah, 11 adet kurusıkı tabanca, 131 adet mermi, altı kesici/delici alet, 555 gram esrar, iki gram eroin, 28 gram bonzai, 3 gram metanfetamin, 3 gram kokain, 23 adet kenevir bitkisi ve 95 paket kaçak sigara ele geçirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç