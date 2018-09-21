ÇODAM'a kayıtlar başlıyor

ÇODAM, psikolojik danışmanlıktan atölye çalışmalarına, liderlik kamplarından eğitim seminerlerine varan çeşitlilikteki faaliyetleriyle çocukların gözdesi haline geldi. Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği (ÜZYEÇDE) ile işbirliği halinde üstün yetenekli çocuklara yönelik özel atölye çalışmaları da gerçekleştiren ÇODAM; atölye faaliyetlerinde çocukların, bilimsel ve sosyal sorgulama yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunuyor.

ÇODAM'larda bu yıl erken keşif, oyun ve masal, resim, bilim, satranç, mangala, jimnastik, okçuluk, tasarla - yap - oyna, akıl oyunları, robotik, oynuyorum - öğreniyorum, drama alanlarında atölye çalışmaları yürütülecek.

3-14 yaş grubundaki çocukların var olan ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri ve bu yeteneklerini geliştirmeleri için uygun ortamlar sunan ÇODAM'larda, bilim, sanat, spor ve kişisel gelişim alanlarında yürütülen atölye çalışmalarında çocuklar ilgi ve yetenekleri, bireysel farklılıkları ve gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurularak yönlendiriliyor.

Yine bir ilk

Çocukların okul sonrası zamanlarını eğlenceli ve verimli geçirmeleri amacıyla hafta içi ve hafta sonu yürütülen çalışmalar kapsamında bu yıl ilk defa çocuğun ebeveynlerden bağımsız olarak kendi sosyal çevresini oluşturup, motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimini, öz bakım becerilerini kazandığı Oynuyorum Öğreniyorum - Erken Çocukluk Atölyesi de 3.5 - 4 yaş grubundaki çocukları bekliyor olacak. ÇODAM'larda kayıtların 24 Eylül'de, atölye çalışmalarının ise 20 Ekim'de başlaması planlanıyor.