Çöp kamyonundan kütüphane yola çıkıyor

Çankaya Belediyesi Temizlik İşçileri, çöp konteynerlerinin yanına bırakılan kitapları özenle biriktirip, dezenfekte etmelerinin ardından oluşturdukları kütüphaneyle yetinmedi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in, okuyucunun kütüphaneye gelmesinin yanı sıra kitapların da okuyucuya, özellikle öğrencilere ulaştırılması isteği üzerine, bağışlarla birlikte 20 bin kitaplık bir kütüphaneye ulaşan işçiler, restore edilmiş çöp kamyonunu gezici kütüphane haline getirdi.

İşçiler, gezici kütüphanede, dünya klasikleri, Türk edebiyatı, siyaset, kişisel gelişim gibi 17 farklı kategoride bin 500 kitapla, Ankara'daki okulları periyodik olarak ziyaret etmesinin yanı sıra kendisine bağlı köylere de gidecek. Dilediği kitabı alabilecek öğrenciler, belli bir süre sonra tekrar gelecek gezici kütüphaneden başka bir kitabı alabilecek.

“Kitabın aydınlığını her yere taşıyacağız”

Belediyenin sadece çöp toplamakla yetinemeyeceğini aynı zamanda o çöpü dönüştürmesi gerektiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Belediye işçilerimiz, çöpten çıkan kitaplardan binlerce kitaplık kütüphane kurdu. Şimdi de çöp arabasını gezici kütüphaneye çevirerek Çankaya'nın okullarını ve sokaklarını gezmeye başlayacak. Kitabın aydınlığını her yere taşıyacağız” dedi.

Bağış yapılabiliyor

Çankaya Belediyesi Temizlik Şantiyesi, İmrahor Mahallesi, İmrahor Caddesi, No:51 Çankaya/Ankara adresine kitap bağışında bulunulabilecek. 0 312 496 16 13 numaralı telefonla kütüphaneye ulaşılabilecek.