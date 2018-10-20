Coşkun Demirbakan: "Rahat yenebileceğimiz bir takımdı"

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, "Biz, 3 puan için buraya geldik, rahat da yenebileceğimiz bir takımdı. Ama 3 oyuncumuz sakatlandı. Mecburiyetten oyuncu değiştirdik" dedi.

Adanaspor Teknik Direktörü Demirbakan, golsüz berabere biten Gençlerbirliği-Adanspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Demirbakan, "Biz, 3 puan için buraya geldik, rahat da yenebileceğimiz bir takımdı. Ama 3 oyuncumuz sakatlandı. Mecburiyetten oyuncu değiştirdik. İkinci devre yapacağımız hamleleri yapamadık" diye konuştu.

Saha zemininin çok kötü olduğunu vurgulayan Demirbakan, "İki sakatlık yamadan oldu. Bu maçın bu şekle dönüşeceğini önceden kestiremezdik. Biz, buraya kazanmaya gelmiştik, kazanabilirdik. İkinci yarıyı bekliyorduk. Hamle yapacağımız oyuncuları ikinci yarıya saklamıştık. Ama oyuncu değişikliklerini erken kullanmak zorunda kaldık" şeklinde konuştu.