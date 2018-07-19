Crytek İstanbul, 15 Temmuz etkinlikleri için Ankara’daydı

15 Temmuz kapsamında Ankara Kızılay Meydanı’nda gerçekleşen etkinliklerde Crytek İstanbul ekibi de yer aldı. BTK Güvenli İnternet Tırı içerisinde stant kuran Crytek İstanbul ekibi, etkinliklerde katılımcılar ile bir araya geldi. Yapılan şirket açıklamasına göre Crytek İstanbul’un kurduğu stanta gelen etkinlik katılımcıları, burada firmanın geliştirdiği The Climb ve Robinson: The Journey isimli oyunları oynayarak, Sanal Gerçeklik teknolojisi ile tanıştılar. Etkinliğe katılanların sanal gerçeklik oyunlarını deneyip çok memnun kaldığı stant, Güvenli İnternet Günü Etkinliklerinin renkli ve yeni nesil teknolojilerin en ön planda olduğu köşelerinden biri oldu.

İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımına ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu projesi BTK tırı yolda olduğu müddetçe, onlarla birlikte seyahat etmeye devam edecek olan Crytek İstanbul ekibi, teknolojiye ulaşma fırsatı kısıtlı çocuk ve gençlere teknoloji deneyimleri yaşatmaya sonuna kadar yardımcı olacağını belirtti.