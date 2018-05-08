Çubuk’ta Hıdrellez coşkuyla kutlandı

İl Kültür Müdürlüğünün desteği ile Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen şenlik, Çubuk Çayı Vadisi’ndeki Çubukabad Park ve Festival Alanı’nda gerçekleştirildi. Hıdır ile İlyas peygamberin buluştuğu gün ve yaz mevsiminin gelişini karşılamak amacıyla düzenlenen şenlik, sabah erken saatlerde Hıdrellez ateşinin Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan tarafından yakılmasıyla başladı. Program, davul şov ekibinin gösterisi ile devam etti.

Bekir Yılmaz Ortaokulu Mehter Takımı ve Keman Orkestrası’nın birlikte düzenlediği konserin ardından yapılan açılışta konuşan Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Bekir Yılmaz Ortaokulu tarafından oluşturulan mehter takımının Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğini söyledi. Belediye olarak bir çok sosyal faaliyet gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Acehan, ’’Değerli dostlar Türk milleti tasada ve kıvançta kader ortaklığı yapmış olan bir büyük millettir. Bizler acı günlerimizi de güzel günlerimizi de daima coşkuyla paylaşarak bugünlere geldik. Dolayısıyla bugün Hıdrellezi kutlarken biraz da etrafımızdaki tüm kuşatmalara rağmen, üzerimize çökertilmeye çalışılan kara bulutlara rağmen bugün Hıdrellezi burada çocuklarımızla, gençlerimizle halkımızla el birliği içerisinde coşkuyla kutluyoruz. Cenabı Allah Hıdrellezimizi hayırlı mübarek ve coşkulu kılsın inşallah. Programımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra konuşan İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Yılmaz Uzunöz ise şenliğe yoğun bir katılımın olduğunu gördüğünü ve çok mutlu olduklarını söyledi. Hıdrellez’in Anadolu’da bahara geçişi, bereketi ve bolluğu simgeleyen bir gelenek olduğunu ifade eden Uzunöz, bu güzel geleneği yaşatmak için program düzenleyenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Çubuk Belediyesi Seğmen ekibi ve Büyükşehir Belediyesi folklor ekibi gösteri sundu. Sihirbaz, akrobasi ve kukla ekiplerinin gösterisinin ardından Kültür Bakanlığı sanatçıları tarafından konser verildi.

Başkan Acehan, şenliğe katılan öğrencilere oyuncak ve top dağıtırken, şenlik süresince çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve balon dağıtıldı.

Tahta bacak ve çizgi film kahramanları gibi renkli gösterilere sahne olan şenlikte davetliler belediye tarafından dağıtılan yiyeceklerle piknik yaptı.

Programa Ankara Vali Yardımcısı Fatih Ahmet Kurt Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Yılmaz Uzunöz, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, MHP İlçe Başkanı Ali Çankaya, Belediye Başkan yardımcıları Zeki Metin, Hasan Hüseyin Karakuş ve davetliler katıldı.