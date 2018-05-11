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11 Mayıs 2018 09:49

Çubuk’ta Zeki Müren ve Neşet Ertaş türküleriyle anıldı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde besteci ve ses sanatçısı Zeki Müren ile Neşet Ertaş, ’Üstatları Türkülerle Anma Programı’ ile anıldı.

Çubuk’ta Zeki Müren ve Neşet Ertaş türküleriyle anıldı

11 Mayıs 2018 09:49


Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren esnaf, memur ve emeklilerin aralarında bulunduğu Çubuk Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından verilen konser, Kuzey Yıldızı Düğün ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. THM sanatçısı koro şefi Cengiz Taşkent yönetiminde sahne alan koro, besteci ve ses sanatçısı Zeki Müren ile "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş’ın eserlerini seslendirdi. ’Üstatları Türkülerle Anma Programı’nda sahne alan Ayşe Kurt, Fatih Çankaya, Rabia Doğanay, Kaan Aydos, Burak Alaca, Yasin Gökhan Kayan, Mehmet Zekai Erkan, Haluk Öztüfekçi, Yaşar Akkuş, Fırat Coşkun, Elif Tuna, Aynur Balbaşı, Sezai Zengince, Nihal Yurt, Gülay Aksu ve Şadıman Coşkun seslendirdiği türkülerle dinleyenlere kimi zaman duygu dolu anlar yaşatırken, kimi zaman da hareketli türkülerle eğlendirdi. Dinleyiciler sanatçıların seslendirdiği türkülere eşlik ederek keyif dolu anlar yaşadı. Programa çok sayıda vatandaş katıldı.




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