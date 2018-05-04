Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayını YSK’ya bildirdi

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirdi.

Bahçeli ile birlikte yaklaşık 25 dakika kaldıkları YSK’nın çıkışında bir açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "Tarihi bir gün yaşıyoruz. Türkiye’nin daha istikrarlı bir yönetim sistemi için çıktığımız bu yolda bir adımı hayırlısıyla atmış bulunuyoruz. 24 Haziran’da yapılacak seçimde AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için YSK’ya başvurumuzu Sayın Devlet Bahçeli ve bendeniz biraz önce yaptık. Çarşamba günü MHP kendi grubunda bu yönde grup kararı almıştı, biz de AK Parti olarak Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden cumhurbaşkanı adayı göstermek üzere grup kararı aldık. Daha önce belirlediğimiz gibi yeni sistem, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, birbirine yakın, memleket ve millet için benzer fikirleri olan partilerin beraber hareket etmesine de imkan sağlıyor. İnanıyoruz ki, bu durum siyaseti ve yönetimi daha da güçlü hale getirecektir. Biz bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir, bizim ittifakımız aziz milletimizdir. Bu ittifakın gerisinde Yenikapı ruhu vardır. Adayımızı belirlerken sadece ve sadece Türkiye’nin aydınlık geleceği ve milletimizin refahı, mutluluğu söz konusu olmuştur. Biz birbirine kaybettirmenin değil, topyekun Türkiye’nin kazanmasını esas alıyoruz. Adayımızı milletimizin işaret ettiği doğrultuda belirledik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olarak seçimlere katılacak. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli ile aldığımız bu kararın ülkemiz, milletimiz, siyasi hayatımız ve adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce’yi açıklamasının sorulması üzerine Yıldırım, “Hayırlı uğurlu olsun, adaylar tabiki olacak ve bütün adaylar kendi projelerini, hedeflerini anlatacaklar meydanlarda. Milletimiz herkesi dinleyecek, sonunda ülke ve millet için en doğru kararı verecektir. 24 Haziran’da söz de karar da milletin olacaktır” şeklinde konuştu.