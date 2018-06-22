Cumhurbaşkanı adayı İnce, Ankaralılara hitap etti

Gel karşıma çık bir televizyonda tartışalım” dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara Tandoğan Medyanı’nda vatandaşlara hitap etti. İnce, ’’Bu 106. mitingimiz ama görüyorum ki buradan ucu görünmüyor kalabalığın. Bu miting gördüğüm en iç içe miting. Aman dikkat edin birbirini sıkıştırmayın. Bundan daha sıkışık bir miting görmedim ben” ifadelerini kullandı.

“Pazar günü oyunuzu kullandıktan sonra okuldan ayrılmayın”

“Pazar günü; ben, sen, o yok. Biz var, biz” diyen İnce, “50 günde evimde ya 2 gece yattım ya 3 gece. Yarın akşamdan itibaren sıra sizde, pazar sabahı geç kalmayın, okulların bahçesinde yatın cumartesi akşamı. Pazar günü acıkmayın, uykunuz gelmesin, hasta olmayın. Pazar günü oyunuzu kullandıktan sonra okulun bahçesinde durun, ayrılmayın” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, TRT ve YSK’ya da tepki gösteren İnce, “Pazar günü sabah Yalova’da oyumu kullanıp doğru Ankara’ya geleceğim. Bakın 3 tane kurum; biri Anadolu Ajansı, biri TRT, öbürü de YSK. Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanı olacağımı biliyorum. Hiçbir intikam duygum yok ama bu 3 kurumun yöneticilerini yargıya göndereceğim” açıklamasında bulundu.

“Bu broşürlerin benimle ve CHP ile hiçbir ilgili yoktur”

İnce, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ankara’da bugün bir şey yapmışlar, üstüne CHP logosu basmışlar, türbanı kaldıracağım, şunu yardımcım yapacağım gibi. Bunlar sahtekar, yalancı, bunlar bırak Müslüman olmayı, bunlar insan bile değil. Bu broşürlerin hazırlayan ahlaksıza, namussuza sesleniyorum; bunlar sahtekar, yalancı. Bunlar bırakın Müslüman olmayı insan bile olamaz. Bu broşürlerin benimle ve CHP ile hiçbir ilgili yoktur. Bunlar paçavradır. Benim Cumhurbaşkanlığımda istediğin yerde başörtünü tak. Korkmadan tak, bizim böyle bir derdimiz yok.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni yönetim şeklini açıkladığını söyleyen İnce, “Dün devletin yönetim şemasını açıkladı. Ortada bir güneş var, etrafında da farklı yörüngelerde uydular var. Yönetim şemasına bakın, Cumhurbaşkanı güneş, vay be. Dünyada böyle bir devlet yönetimi, şirket yönetimi, organizasyon şeması yok. Bu hastalıklı bir yapıdır. Bu tek adam dayatmasıdır. Bu paralel devlet kurmaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 16 sene önce ‘Artık yeni bir dönem başlıyor, artık milletvekilleri lojmanlarda değil halkın arasında oturacak’ dediğini kaydeden İnce, “Kendisi Keçiören’de apartman dairesinde oturdu. İyi dedik, güzel. Sonra bir baktık, Çankaya Köşkü’nü de beğenmedi, bin 150 odalık saray yaptırdı kendine. O da yetmedi İstanbul’da 5 saray, Marmaris’te 300 odalı yazlık saray. Sarayperest. Cumhurbaşkanı olduğumda Marmaris’teki yazlık sarayı engellilere vereceğim. Seçildiğimde OHAL’i 48 saat içinde kaldırılacağız. Merkez Bankası 100 gün içinde bağımsız hale gelecek. Terör ile mücadele PKK, IŞİD, FETÖ gibi örgütlerle mücadele amansız bir şekilde devam edecek. Türkiye bugün Dünya Kupası’nda oynayamıyor. Spora siyaseti karıştırdı. 100 gün içinde Suriye’ye büyükelçi atayacağız. Bölgede barış politikası uygulayarak 4 milyon Suriyeliyi davulla zurnayla memleketlerine göndereceğiz. 100 gün içinde tarafsız bağımsız etkin yargı için en hızlı düzenlemeleri yapacağız. Söz veriyorum hiçbirinizin telefonu dinlenmeyecek. Askeri okullarda FETÖ’ca var diye kapattılar. Askeri liseleri açacağız söz” açıklamasında bulundu.

“Sana teklifim şu, istersen yarın mitingimi bile iptal ederim senin için”

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şöyle seslendi:

’’Erdoğan diyorsun ki, ben liderim bana da çırak diyorsun. Olabilir de dilin kemiği yok. Yarın akşam son akşam, cesaretin varsa bilgin varsa gel yarın akşam çık televizyona karşıma. Akşam üzeri olur. Sana son teklifim. Benim yarın büyük İstanbul mitingim var. Ankara’da olmuş 2 milyon kişi. İstanbul’da 5 mi olur 6 mı olur bilmiyorum. Erdoğan, sana teklifim şu, istersen yarın mitingimi bile iptal ederim senin için. Gel karşıma çık bir televizyonda tartışalım.”

Gelin ve damatta mitinge katıldı

Mitinge gelinliği ve damatlığıyla gelen Başak ve Kurtuluş çiftini gören İnce, “Gelin de burada. Gelinle damada yer verin. Mitingime bebekler geldi, hastalar geldi, engelli kardeşlerim geldi, serum takılı olanlar geldi ama gelinle damat ilk kez geldi. Beni çok mutlu ettiniz, Allah mesut etsin sizi. Gelinle damadın telefonunu alın arkadaşlar, cumhurbaşkanı olunca evlerine kahve içmeye gideceğim” dedi.

Öte yandan miting öncesi sıkı güvenlik önlemleri alındı. Partililer Tandoğan meydanına oluşturulan arama noktalarında polisler tarafından aranarak girdi. Bölge havadan da helikopter desteği ile kontrol edildi.