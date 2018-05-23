Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’den rakiplerine bağış

İnce, "Yandaş medya ’özel uçağı ile geziyor’ diye haber yapıyor. Zor bela 8 kişilik bir uçak kiraladık. Buradan Erzincan’a gidiyorum. Seçim dönemlerinde bunu yapmaya mecburuz" dedi.

İnce, TBMM Ziraat Bankası’na gelerek rakipleri için yardımda bulundu. İnce, cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek için 500’er TL bağış yapmak istediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paraya ihtiyacı olmadığını söyleyen Muharrem İnce, "Erdoğan’a aslında para yatırmamam gerekiyor. Onda para çok zaten. Devletin uçaklarını, imkanlarını kullanıyor. Fakat vicdanım el vermedi. Cumhurbaşkanı olduğumda adil olacağıma söz verdim. Adil olacaksam Sayın Erdoğan’a adil olmalıyım. Cumhurbaşkanlığını da böyle yapacağım" ifadelerini kullandı.

Maaşından 500 TL yatırdığını belirten İnce, "Yapılan yardım maaşımdan, bağışlardan değil. Milletin yaptığından değil, kendi maaşımdan" şeklinde konuştu.

Bağış tutarının ne kadar olduğuna ilişkin soruya İnce, "Tutarı bilmiyorum ama kişi sayısının çok olduğunu biliyorum. Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün biliyor. Fırına odun atıyorlar" diye konuştu.

Basında çıkan haberlere çok güldüğünü söyleyen İnce, "Yandaş medya ’özel uçağı ile geziyor’ diye haber yapıyor. Zor bela 8 kişilik bir uçak kiraladık. Buradan Erzincan’a gidiyorum. Seçim dönemlerinde bunu yapmaya mecburuz. Küçük bir uçak kiraladık, onunla geziyoruz. Miting yapıyoruz. Gerçekten bu yandaş medya ne içiyor, yiyor merak ediyorum. Benim enerji kaynağım onlar. Hep var olsunlar" dedi.

Cumhurbaşkanı adaylarının sağlıklarının yerinde olmasını temenni eden İnce, "Seçimi kazanma ile ilgili duayı kendime yapıyorum. Türkiye’nin normalleşmesi, uzlaşması, barışması lazım, kavga etmenin alemi yok. Döviz aldı başını gidiyor. Memleket yanıyor, batıyor. Bu memleketi el birliğiyle kurtaralım. İnsanlarımız iş yerlerini kapatıyor, iflas ediyor. Duvara çarpmak üzereyiz. Böyle bir ortamdan birlik beraberlik içinde çıkabiliriz. 81 milyon bir olursak dışarıya karşı daha güçlü oluruz. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İnce şöyle konuştu:

"Bu yarışta Sayın Demirtaş’ın da özgür biçimde bizimle birlikte kampanyaya katılmasını çok isterim, doğrusu budur. Biz yarışıyoruz, miting yapıyoruz, o tutuklu. Adil bir yarış değil. Sayın Erdoğan, Akşener, Karamollaoğlu tutuklu olsa onun için de özgürlük isterdim. Böyle bir yarışta Sayın Demirtaş’ın da meydanlarda olmasını isterdim."

İnce, cumhurbaşkanlığını birinci turda alacağını iddia etti.