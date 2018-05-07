Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce:

Cumhurbaşkanı hakaret işini ortadan kaldıracağız. Niye hakaret etsin yurdumun insanları bana? Ben onları kızdırmayacağım" dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TBMM’de gazetecilere açıklama yaptı. İnce, bütün kanalların Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayı Erdoğan tarafından tutulduğunu iddia ederek, kendilerinin dertlerini anlattıklarını ifade etti. İnce, "Ben bunları millete anlatacağım. 81 vilayeti karış karış gezip, millete anlatacağım. isteyen verir, istemeyen vermez" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adaylarından randevu talep ettiğini söyleyen İnce, "Başarı dileklerimi iletmek istiyorum. Sayın Erdoğan’dan, Sayın Karamollaoğlu’ndan, Sayın Akşener’den randevu istedim. Sayın Karamollaoğlu bugün 17.30’a randevu verdi. kendisini ziyaret edeceğim, başarı dileklerinde bulunacağım. İmza işini herhalde halletti. Sıkıntısı olursa benim ailem bin kişilik bir ailedir. Bin imza kenarda duruyor, istediği taktirde ailemin imzalarını kendisine verebilirim. Onu anlatacağım. Sayın Demirtaş ziyareti için AKP’li Bakandan izin istedim. Hiç kimseyi ayırmamak adına bugün izin istedim. Eğer Adalet Balkanlığı izin verirse, Çarşamba günü Sayın Demirtaş’ı hapishanede ziyaret edeceğim, kendisine başarılar dileyeceğim. Sayın Erdoğan randevu verirse, saraya davet ederse, saraya da gideceğim, parti genel merkezine davet ederse oraya da gideceğim" şeklinde konuştu.

Siyasette dili değiştireceklerini belirten İnce, "Siyasetçiler bilim konuşacak. Gelecek, mutluluk, huzur, barışı konuşacağız. Bizim derdimiz bozuk düzeni değiştirmek. Bu bozuk düzeni değiştirmediğimiz sürece Erdoğan’ı değiştirsek de sorun çözülmez. Bir mutlu azınlık var, o mutlu azınlık dışında toplumun büyük çoğunluğu mutsuz, huzursuz. bOZUK düzeni değiştirmek için geliyorum. Derdimiz bozuk düzen, bu bozuk düzeni değiştirmek için adayım. medya susmuş. İş dünyası korkmuş. Medya ve iş dünyasından hiç bir umudum yok. benim umudum millette. ben millete güveniyorum. Bu millet bu devrimi gerçekleştirecek. Bu kampanyada o çalışkanlığıyla, ter akıtarak, savaş gibi değil ama bir zafer kazanmak için uğraşarak, ter dökerek, savaşta kan dökülür, seçimde ter dökülür. Birbirine benzer şeyler değildir ama ikisinde de bir iman gereklidir. Ben bunu milletimizle birlikte yapacağım. Ne iş dünyasına ne de medya patronlarına güveniyorum" diye konuştu.

Siyasette uzay madenciliğini tartışacaklarını kaydeden İnce şöyle konuştu:

"Bunları televizyon kanallarında konuşacağız. İnsanlar hurafeler değil, bilim konuşacak. Cumhurbaşkanı meydanlarda bunları konuşacak. ’Kuantum’ diyen cumhurbaşkanı olacak. Uzun yıllar sonra ’kuantum’ diyen, ’Endüstri 4’ diyen bir cumhurbaşkanı olacak. Önümüzdeki günlerde Türkiye için hayallerimi anlatacağım. Türkiye için hayallerimi, gelecek ufkumu anlatacağım. Bir öneride bulunuyorum. Sayın Erdoğan muasır medeniyet seviyesine çıkacağız’. Çağdaş uygarlık seviyesini geçmiş batıda seçimler şöyle oluyor. Adaylar televizyon programlarına karşılıklı çıkıyorlar, tartışıyorlar. beş aday adaylığı kesinleşmiş, Sayın Erdoğan, ben sizinle ve diğer adaylarla gelim hep birlikte o muasır medeniyetler ülkelerde nasıl oluyorsa bizde de öyle olsun. Gelin televizyonlarda tartışalım, Türkiye ilke ilgili hayallerimizi anlatalım."

İnce, gençlere burs vereceğini açıklayarak, "Cumhurbaşkanı olduğumda gençlere ilk müjdemi veriyorum. 19 Mayıs ve 29 Ekim’de size ihtiyaçlarınızı gidermek için 500 lira para vereceğiz. 19 Mayıs’ta Gençlik Bursu, 29 Ekim’de Cumhuriyet Bursu. Bu parayı nereden bulacaksın diye soranlara, sarayı altı ay süreyle halka açacağım. Halk görecek. Altı ay sonra orayı kapatacağım, oradan edeceğim tasarrufla gençlere bu bursu vereceğim. Altı ay sonra sarayı bu ülkenin üniversite sınavında ilk 5 bine girmiş en zeki çocuklarına vereceğim. Orayı bilim merkezi yapacağım" diye konuştu.

Cumhurbaşkanına hakaret maddesini kaldıracaklarını ifade eden İnce, "Bariz küfretmediği sürece dava açmayacağım. Cumhurbaşkanı hakaret işini ortadan kaldıracağız. Niye hakaret etsin yurdumun insanları bana? Ben onları kızdırmayacağım. Ben hakaret yapmadığım sürece, onlar da bana hakaret etmeyecektir" dedi.

Muharrem İnce, miting ve seçim beyannamesi konusunda sorulan soru hakkında bilgi vermedi.

Bahçeli’nin FETÖ mensuplarının imza vereceğine yönelik iddialarının sorulması üzerine İnce, "Dün Gemlik’te Cumhuriyet Halk Partililere dedim ki hangi partinin imzaya ihtiyacı varsa imza verin dedim. Üç parti stant açmıştı. Hangisine istiyorsanız imza verin dedim" ifadelerini kullandı.