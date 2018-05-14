Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Yüksek Seçim Kurulunda (YSK), 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekildi. YSK Başkanı Sadi Güven’in başkanlığında gerçekleşen kura çekiminde cumhurbaşkanı adayı gösteren partilerin temsilcileri de yer aldı.

YSK Başkanı Sadi Güven, konuşmasının başında Gazze’de ölen Filistinlilere Allah’tan rahmet diledi. Güven, yurt dışında 60 ülkede oy kullanılabileceğini belirterek, 7 Haziran tarihinde gümrük kapılarında oy kullanımının başlayacağını anımsattı. 59 milyon seçmen olduğunu ifade eden Güven, seçim sonuçlarının sağlıklı olması açısından partilerin sandık görevlilerinin eğitim alması çağrısında bulundu.

Öncelikle kurul üyeleri tarafından cumhurbaşkanı adaylarının isimleri çekildi. Ardından parti temsilcileri sıra numaralarını çekti. Bu kapsamda, sıralama CHP Muharrem İnce, İYİ Parti Meral Akşener, AK Parti Recep Tayyip Erdoğan, HDP Selahattin Demirtaş, Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Doğu Perinçek olarak belirlendi.

Kura töreninde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da yer aldı. Sorgun, kura sonucunun hayırlı olmasını temenni etti.