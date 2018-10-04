Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu akşam yemeğinde gazilerle bir araya geldi

Duygu dolu anların yaşandığı yemekte Topçu, “Stratejik müttefiklerimiz ve komşularımız terör örgütlerine yardım etmeyi bıraksın” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve aynı zamanda Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı iken 15 Temmuz gazisi olan Turgut Aslan ve Bingöl Emniyet Müdürü olduğu dönemde PKK'nın hain saldırısı sonucu gazi olan Atalay Ürker'in yanı sıra eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekil Feyzi Berdibek, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, eski Kalkınma Bakan Yardımcısı ve eski Bingöl Milletvekili Yusuf Coşkun ile bürokrasi çevresi ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

Yemek sonrası İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Topçu, İhlas Haber Ajansı'na bu tür etkinliklere verdiği önemden dolayı teşekkür ederek, “Biz Yerli Düşünce olarak medeniyet coğrafyamıza çok ilgiliyiz. Tabii bu arada ülkemizin meseleleriyle de ilgileniyoruz. ‘Türk Konseyi' yani Türk dili konuşan ülkelerin bir arada olması, siyasilerin ve ekonomistlerin bir arada olması için kurulmuş bir kuruluşun yıl dönümü dolayısıyla bir araya geldik. İstedik ki bu sofraya milletimizin nurlanmış diye nitelediği, şehitlerimizin can yoldaşı kahraman gazilerimiz de bizimle birlikte olsun. Biri Bingöl'de Emniyet Müdürüyken PKK'lı hainler tarafından esnaf ziyaretinde kalleş bir pusuyla çok ağır yaralandı. Allah'a şükürler olsun bugün yürüyerek aramıza katıldı. Bir diğer kardeşimiz ise Terörle Mücadele Daire Başkanımız Turgut Aslan, FETÖ hainleri gözlerini bağlayarak arkadan alçakça kafalarına ateş ederek yaraladı. Görüyorsunuz Turgut Başkan benim bile hatırlamadığım bazı şeyleri bana hatırlattı. Bunun yanında da devlet ve siyaset hayatının duayenleri vardı. Bu sebeple tam bir ‘Yerli Düşünce Sofrası' oldu. Memleketin meselelerini konuştuk. Bu yaşadığımız zorlukları Allah'ın izniyle hep birlikte aşacağız” dedi.

“Stratejik müttefiklerimiz ve komşularımız terör örgütlerine yardım etmeyi bıraksın”

Şuan gelinen noktada Türkiye'nin terörün her türüyle mücadele ettiğini vurgulayan Topçu, “Bu küreselleşen terörle Türkiye tek başına mücadele ediyor. Biz umuyoruz ki stratejik müttefiklerimiz ve komşularımız terör örgütlerine yardım, yataklık, lojistik destek, eğitim ve benzeri gibi destekleri vermekten vazgeçerler. Terör sadece Ankara'nın başına bela değil. Terör küreselleşti ve artık bütün başkentler için bir bela haline geldi. Bunu ancak insanlık ayağa kalkarak ve dünya devletleri bir araya gelerek halledebilir. Onların ellerindeki bu maşa bir gün onların başkentlerini yakar. Kararlıyız, biz bunların kökünü kurutacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Yemekte duygulu anlar yaşandı

Bingöl Emniyet Müdürü olduğu dönemde PKK'nın hain saldırısı sonucu gazi olan Atalay Ürker'in gazi Turgut Aslan'a ithaf ettiği şiiri seslendirmesi duygulu anların yaşanmasına sebep oldu. Organizasyon için Yerli Düşünce Derneğine ve katılımcılara teşekkür eden gaziler, hatırlanmalarından ve hürmet görmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Program çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.