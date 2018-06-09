Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, ASİAD’ın düzenlediği sahur programında Ankara’nın öncü sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve siyasileriyle buluştu. Programa ASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Eda Ersoy Tombakoğlu, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili adayı Barış Aydın, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ATO Başkanı Gürsel Baran ve ASİAD yönetim kurulu üyeleri katıldı. Sözlerine akşam saatlerinde Bingöl Kabayel Köyü Jandarma Karakolunda görevli askerlere bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan saldırıyı hatırlatarak başlayan Topçu, “Bir askerimiz şehit oldu, üç askerimiz yaralı. Şehidimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, gazilerimize şifa, ailelerine, milletimize ve silahlı kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı dilerim. Seçim yaklaşırken hortlamaya çalışan bölücü terör örgütünün aslında son nefesini verdiğini görüyoruz. Bunu kendi yaptıkları açıklamalardan da anlıyoruz. İnşallah bu maşalar tekne kazınır gibi kazınarak tarihin kara sayfalarına gömülecektir. Bunu yapmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

“Sanayiciler istikrarın ‘devam’ı kararlılığında “

Sanayicinin ve üreticinin ülke meselelerine bakışını, sanayicinin sorunları yanında Türkiye için çok önemli olan 24 Haziran seçimleri hakkındaki görüşlerini de dinleme imkanı bulduğunu belirten Topçu, şunları kaydetti:

“Hamdolsun ekonominin ve üretimin lokomotifi sanayicilerimizin, ülkemizin geleceği ile pozitif düşünceleri, üretim ve istihdamı artıracak ve markalaşma hususundaki vizyonları ve projeleri bize moral verdi. Bu sahur sofrasında istişare ettiğimiz değerli sanayicilerimizin, faizcilere, dolarcılara, ‘tamam’cılara, AB’sine ABD’sine BTÖ’ye FETÖ ‘ye pabuç bırakmayıp, 24 Haziran’da siyasi istikrarın ‘devam’ı kararlılığında olduğunu görmüş olmaktan ülkemiz ve medeniyet coğrafyamız adına ayrıca çok memnun oldum. Ülkemizin istihdam ve üretim ordusunun sanayicilerimizin her biri tez zamanda dünya markası olsunlar inşallah. Kazançları da helalinden ve bol olsun.”

“Üzerimize düşen görevi gerçekleştirmek üzere ‘varız’ diyoruz”

Başkent Ankara özelinde başarılı ulusal, uluslararası zirve ve sosyal sorumluluk projelerine imza atan ASİAD ailesi olarak geleneksel sahur programının bundan sonra da devam etmesini dilediklerini belirten ASİAD Başkanı Tombakoğlu ise, sivil toplumculuğun önemini bu güzel ve kalabalık sahur sofrasında bir kez daha vurgulamak istediğini belirtti. Tombakoğlu, “Bugün, Türkiye hedefleri olan sanayiden eğitime, sanata, kültüre kadar farklı birçok alanda dünya ülkeleri arasında hızla yerini almış ve dünya çapındaki projeleri ile var olmuş bir ülkedir. İş dünyasının temsilcileri olarak bizler de ekonomiye sunacağımız katma değerler, yeni istihdam olanakları, kazandırmaya devam edeceğimiz dövizlerle birlikte bu hedeflere ulaşmakta üzerimize düşen görevi gerçekleştirmek üzere ‘varız’ diyoruz. Yerli ve milli üretimlerimizle ülkemiz için varlık göstermeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.